Affaire NKE Fridolin C/Ã‰tat du Cameroun : Jacques Fame Ndongo dÃ©fie la Cour suprÃªme ! :: CAMEROON

Affaire NKE Fridolin C/État du Cameroun : Jacques Fame Ndongo défie la Cour suprême ! Le Ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, est-il au-dessus des lois de la République ?

Telle est la question qu’on est en droit de se poser à la suite des derniers développements dans l’affaire qui oppose Dr NKE Fridolin à l’État du Cameroun (MINESUP). On se rappelle en effet que le 08 novembre dernier, à travers l’Arrêt no 107/QD/2017, la Cour suprême du Cameroun avait ordonné non seulement le retour de cet enseignant dans les amphithéâtres de l’Université de Yaoundé I, mais aussi sa reprise en solde par le Ministère des finances.

Or, en dépit de la notification de cette décision de la Cour suprême au Ministre Jacques Fame Ndongo et aux autres protagonistes de ce dossier, le 27 décembre 2017, et malgré les nombreuses demandes de reprise de service de l’enseignant concerné, le Ministre Fame Ndongo n’a pas daigné donner une suite favorable à ces sollicitations.

Prenant exemple de la défiance de leur patron, le Recteur de l’Université de Yaoundé I, Aurélien Sosso, et le Doyen de la Faculté des arts, Lettres et sciences Humaines de ladite université, Ayissi Lucien, refusent également d’appliquer cet Arrêt de la Cour suprême.

Ce 18 janvier 2018 marque un tournant dans cette affaire. Les conseils du Dr NKE, Maîtres Mpeck, Ntsama et Bell, tirant toutes les conséquences de droit de ce refus manifeste d’appliquer la décision de la Haute Cour, ont sommé toutes les personnalités ci-dessus nommées d’exécuter sans délai cet Arrêt de la Cour suprême. Dans la sommation dont nous avons eu accès, l’huissier de justice mandaté par les conseils du plaignant écrit : « Telle situation, qui frise une violation flagrante des lois et des valeurs républicaines, autant qu’elle cause un incommensurable préjudice à mon requérant, mérite de connaître un terme immédiat, […]. Leur rappelant que faute par eux de le faire dans le délai imparti, ils s’exposent à une action judiciaire pour ABUS DE FONCTION ET REFUS D’EXECUTER UNE DECISION DE JUSTICE ».

Autant dire que les prochains jours s’annoncent riches en rebondissements….