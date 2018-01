AFRIQUE :: Cher Trump, non, tu ne tâ€™es pas trompÃ© :: AFRICA

AFRIQUE :: Cher Trump, non, tu ne t’es pas trompé :: AFRICA Cher Trump,

Excuse moi de te tutoyer. Non, ce n’est pas de la merde. Par là, je souhaite juste mieux me rapprocher de toi et me faire facilement comprendre.

Ton fameux « shithole countries » – traduisons « pays de merde »- balancé par toi, le très célèbre et charismatique président américain à polémiques pour désigner Haïti, Salvador et les pays africains, n’en finit plus de faire couler beaucoup d’encre et de salive dans nos pays indexés. Tes grossiers propos ont ainsi défrayé la chronique et créé l’indignation partout. Les Africains se sentent par là humiliés et insultés.

Mon cher Trump,

Tu te plains de voir les Africains envahir ton Amérique avec leur merde de misère. Sans pour autant cautionner ces grossièretés que tu as sagement débitées, je t’écris cette lettre pour te dire pourquoi les frères s’aventurent tant dans ton cher pays de marbre. Ils sont effectivement très nombreux, ces Africains, qui fuient la « merde » au quotidien et bravent les océans et les déserts à la recherche de l’eldorado occidental.

Cher président Donald,

Sais-tu seulement que, sur 10 informations sur l’Afrique qui te sont diffusées à CNN là-bas aux USA, 8 sont des tristes malheurs ? Oui, des informations qui ne te parleront que de coups d’État, d’épidémies, de guerres civiles, d’immigration clandestine, de noyades, de tueries diverses, de terrorisme, de famines, de pénuries, d’accidents…

Eh oui, tu le vois donc, le tableau est si sombre et délirant. Il est clair que d’innombrables personnes souffrent le martyr partout sur ce continent de merde. Ils broient du noir. Effectivement, c’est indigeste. Et du coup, Ils se ruent vers ton cher pays de rêve.

Cher Trump,

Sais-tu qu’à chaque seconde, de milliers d’entre nous meurent de faim, de maladies, de guerres, et cela après des semaines et des mois d’une souffrance horrible ? Cette atroce souffrance qui ne se limite parfois pas à la simple douleur physique, mais qui inclut la détresse psychologique et mentale des concernés et de leurs proches, qui, souvent, doivent regarder étourdis, leurs enfants mourir dans leurs bras. Dans nos « pays de merde », mourir est devenu si facile que la mort s’avère finalement comme une bénédiction. Ah oui !

Je voudrais te dire cher Trump,

que le mot Afrique lui-même dénote finalement «continent de malheurs» ou si tu veux de « merde ». Les Africains ont tant «mal». Oui, ils saignent dans leur cœur et dans leur chair. Certains subissent des traumatismes et des douleurs indescriptibles dus à des infections, des maladies et autres conditions invalidantes. Chaque fin d’année, le bilan est lourd et macabre: de millions de nouveaux orphelins à cause du SIDA. Des réfugiés par milliers. Des corps mutilés. Des déplacés de guerres. Des handicapés graves. Tout récemment encore, c’est Ebola qui est arrivé et a décimé chaque jour une bonne partie de la population africaine. La pauvreté et la misère sont naturellement le plat exquis et quotidien de tout un peuple. Il s’en régale bien.

Cher Trump,

Ce manque du nécessaire, même le plus élémentaire (de l’eau en quantité suffisante, de l’électricité, l’hygiène, le vêtement, un foyer et pire de la nourriture), entraîne des souffrances incommensurables chez près de la totalité des personnes en Afrique. Et les conditions ne font que s’empirer. Tout ne fait que s’aggraver. C’est ça notre merde.

Mon cher Trump,

Bien que les pays africains aient obtenu leur indépendance depuis plusieurs dizaines d’années, sais-tu qu’une grande majorité d’entre eux vivent toujours dépendamment des puissances étrangères comme la tienne et en particulier de celles qui l’ont colonisé dans le passé ? Cette nouvelle forme du «système colonial» handicape énormément ces pays puisqu’ils perdent toute autonomie et continuent de s’endetter plus de jour en jour. Et une grande partie des ressources produites servent ensuite à payer les intérêts de ces dettes. C’est ça notre merde.

Cher Trump,

En Afrique, peu sont les pays qui peuvent se vanter de leur stabilité sociopolitique. En effet, une grande majorité des pays africains souffrent depuis plusieurs années d’une crise interne plus ou moins grave. Ainsi, une fois au pouvoir, les chefs d’Etat africains finissent souvent par instaurer la dictature. Raison pour laquelle, on entend toujours parler de coup d’Etat ou d’élections dont les résultats suscitent d’énormes contestations et mènent à des conflits désastreux. C’est ça notre merde.

Cher Trump,

De nombreux pays africains basent leur développement sur l’agriculture et pourtant, ils ne font rien pour la moderniser et la développer. Le système agricole utilisé n’a connu aucune évolution depuis l’âge de la pierre : les bœufs n’ont pas été remplacés par des machines, ils n’utilisent pas de pesticides pour protéger les récoltes… Avec un tel système, les pays africains n’arrivent même pas à assurer une autosuffisance alimentaire. Raison pour laquelle, ils se retrouvent souvent face à la famine quand ils sont frappés par des catastrophes naturelles qui sont pourtant fréquentes. Voilà la merde dont tu parles.

Cher Trump,

Nos pays font de très mauvais choix économiques. Les pays africains importent beaucoup de produits de chez toi. Généralement donc, cette situation contraint souvent les producteurs locaux à abandonner leurs activités, augmentant ainsi le nombre de chômeurs.Voilà donc la merde mon cher Trump.

Mon cher Trump,

Nos pays affichent une négligence accrue de leur système éducatif. Pour beaucoup d’Africains, l’éducation reste encore un luxe. Les établissements scolaires publics sont souvent négligés par manque de moyens et par manque de volonté de la part des dirigeants. En outre, ceux qui ont la chance de terminer leurs études ont énormément de mal à trouver du travail ou en trouvent mais en inadéquation aux études qu’ils ont effectuées. Voilà la vraie merde.

Cher Trump,

Ignores-tu que nos pays souffrent d’une corruption galopante et perverse ? C’est d’ailleurs la plus grande merde qui ravage l’Afrique depuis des générations et qui continue à la détruire. Généralement donc, les aides financières venant de la communauté internationale dont ton pays fait partie ne sont pas investies en faveur de la population ; elles vont directement dans les poches des hauts responsables au niveau du pays. Voilà la pire des merdes.

Cher Trump,

Que te dire finalement ? Voilà le triste constat. Voilà pourquoi nous quittons par milliers l’Afrique de merde pour envahir ton pays de marbre. Voilà pourquoi nous venons de façon clandestine dans ton pays et t’envahissons. Je comprends ta colère. Mais essaye de nous comprendre aussi. Nous ne le faisons pas exprèssement. La merde nous accable et nous fait finalement fuir.

Cher Trump,

Tu le vois donc, ma lettre met en scène la souffrance que vit le grand Continent. L’Afrique, berceau de l’humanité devient aujourd’hui le temple des souffrances, terre des misères. L’Afrique, Continent riche, devient un désert où les cadres et les intellectuels broient leur misère dans le chômage et où les enfants, à cause des affres des guerres sans cesse et des maladies, croient pouvoir construire leur avenir dans le service militaire ou trouver asile en allant dans la rue. C’est cela notre merde, celle qui nous rend migrants.

Bien des choses à toi. Au plaisir et à bientôt pour une nouvelle polémique.

Un Africain dans la merde.