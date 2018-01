AFRIQUE DU SUD :: Une femme dÃ©cÃ©dÃ©e Â«accoucheÂ»â€¦ dans son cercueil :: SOUTH AFRICA

AFRIQUE DU SUD :: Une femme décédée «accouche»… dans son cercueil :: SOUTH AFRICA Un incident inédit est survenu dans un cimetière sud-africain, lorsqu’une femme décédée a accouché d’un bébé mort-né dans son cercueil…

Un bébé mort-né a été découvert en Afrique du Sud 10 jours après le décès de sa mère, relate le journal local Times Live.

La veille des obsèques, les employés du cimetière du village de Mthayisi, près de Mbizana, ont découvert le «bébé mort-né» dans le cercueil de Nomveliso Nomasonto Mdoyi, âgée de 33 ans et mère de cinq enfants.

«Nous étions choqués et effrayés à tel point que nous n'avons même pas pris le temps de regarder le sexe du bébé, je suis dans le métier depuis plus de 20 ans et je n'avais jamais entendu parler d'une femme qui accouche après sa mort», a raconté le propriétaire des pompes funèbres.

La femme était morte soudainement d'étouffement chez elle. Elle était à son neuvième mois de grossesse à l'époque. Des spécialistes en médecine expliquent qu'un fœtus peut être expulsé du corps d'une mère à la suite de la contraction et de la relaxation des muscles pendant la mort ou plus tard, lorsque des bactéries ont commencé à altérer le corps.