Tunisair se posera bientÃ´t au Cameroun (officiel) :: CAMEROON

Tunisair se posera bientôt au Cameroun (officiel) :: CAMEROON La compagnie tunisienne de transport aérien Tunisair a «exprimé sa volonté» d’effectuer des vols directs sur la métropole économique camerounaise, Douala, «pour satisfaire la forte demande au Cameroun et renforcer le partenariat économique entre les deux pays», a annoncé un communiqué de l’autorité aéronautique nationale du Cameroun (CCAA).

Une délégation des dirigeants de Tunisair a séjourné récemment au Cameroun en vue d’échanger et se renseigner sur la procédure d’obtention d’une autorisation d’exploitation de services aériens en vue de l’établissement de cette liaison aérienne. Le but étant d’avoir des vols directs, reliant deux points sans changement de numéro de vol.

Pour la directrice générale de la CCAA, Paule Avomo Assoumou, son organisme «est favorable au développement du modèle de cette compagnie aérienne».

Le Cameroun et la Tunisie, en dehors d’un accord préférentiel de coopération technique, disposent d’autres accords dans les domaines énergétique, géologique et minier, d'un programme exécutif de l'accord-cadre de coopération économique, scientifique, culturelle et technique, mais également d'un mémorandum d'entente pour les consultations diplomatiques régulières

Les échanges entre les deux pays se situaient 25 millions de dollars en 2017.