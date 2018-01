CAMEROUN :: Crime passionnel Ã  OlembÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Crime passionnel à Olembé :: CAMEROON En cavale depuis deux jours, un stagiaire de la Sonara est suspecté d’avoir égorgé sa compagne dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier.

Plus de 48h après l’assassinat de Christelle Jeanne Onana Mfegue, on est toujours sans nouvelles de Michel Nguele, son amant et présumé assassin. Il est d’ailleurs activement recherché par les éléments de la Direction régionale de la police judiciaire du centre (Drpj), où une enquête a été ouverte. Son grand frère, qui porte le même nom que lui a été interpellé et est actuellement en exploitation.

Leur mère aussi. 11h, mardi dernier. Christelle Jeanne Onana Mfegue, 34 ans, est retrouvée sans vie dans sa chambre, la gorge tranchée et un couteau de cuisine posé à sa gauche. Albin Amougou Onana, son frère aîné, est celui qui fait l’horrible découverte, après avoir enfoncé la porte. « Ma soeur a toujours été une lèvetôt. Elle devait aller au travail à 7h, mais, il était 11h et personne ne l’avait aperçue. La porte de sa chambre fermée, j’ai frappé avec insistance, personne ne répondait. C’est en cassant la porte que je l’ai vue sur son lit, allongée sur le dos et gisant dans une mare de sang », narre ce dernier, les yeux rougis par le chagrin.

Selon les premiers indices et les témoignages des différents membres de la famille, le présumé assassin aurait, après son forfait, fermé la porte de la chambre et se serait enfui par le plafond. La veille après le dîner pourtant, aux environs de 23h, le couple discutait en regardant la télévision en présence des frères et soeurs de la défunte. Personne dans la famille n’imaginait que quelques heures plus tard, leur soeur allait froidement être assassinée. « Je ne peux pas vous dire s’ils avaient des problèmes ou pas. Ce soir-là [mardi 16 janvier, ndlr], ils étaient là, calmes. On a papoté quelques instants et je les ai laissés. Je n’ai rien vu, même pas un signe. Je suis vraiment dépassé », explique entre deux sanglots une soeur de la victime.

Enquête

Ce n’était pas la première fois que son amant et présumé assassin, Michel Nguele, dormait chez la jeune femme. Le couple était connu par presque tous les membres de la famille. « Cela fait des années qu’ils sortent ensemble. Tout le monde le connaissait ; sa mère et certains de ses proches nous rendaient de temps en temps visite », ajoute un parent. Produit de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam), Christelle Jeanne Onana Mfegue était en service depuis un an au bureau des impôts situé au quartier Nylon Bastos, à Yaoundé. Et son présumé bourreau est « stagiaire » à la Société nationale de raffinage (Sonara).

Hier matin, et en dépit de la timide reprise des activités, une vague de tristesse continuait de traverser le quartier Olembé, plus précisément au lieudit Express Union, derrière la chefferie. L’atmosphère pesante qui accueille le reporter à la descente du taxi, à elle seule, suffit à indiquer qu’un drame vient de s’y produire. Les voisins, collègues et amis sont sous le choc. Pour ceux qui ont la force de parler, il leur est difficile de contenir leur émotion. « C’est dur ! Après 20 ans passés dans ce quartier, je n’ai jamais vu une telle chose. C’était en plus une digne fille qui avait un bel avenir.

Ce fou doit être arrêté et jugé », s’indigne Marc, tenancier d’une boutique. « Elle était au travail mardi, nous avons d’ailleurs passé toute la journée ensemble. Vers 15h, quand on se disait au revoir, je ne savais pas que c’était la dernière fois qu’on se parlait. J’ai mal…Tu seras toujours dans mon coeur », peut-on lire sur la page Facebook de Bertine, une collègue. Les mobiles de son assassinat sont jusqu’ici inconnus. Sur instruction du magistrat Jean Marie Nganmigni, substitut du procureur près le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé, une enquête a été ouverte à la Direction régionale de la police judiciaire (Drpj).