Cameroun,Kribi: Une ville d'affaires en gestation :: CAMEROON C'est le projet d'un opérateur économique qui a décidé de doter la ville de Kribi d'une mini ville d'affaires d'envergure.

Selon l'encyclopédie en ligne "Wikipédia", un quartier d'affaires est le terme désignant le pôle commercial ou financier et souvent géographique d'une ville. Ces quartiers sont souvent constitués de grands immeubles de bureaux, et caractérisés par des flux pendulaires.

Akwa, le quartier d'affaires du Cameroun aura bientôt de la concurrence.

Avec l'avènement du port autonome de Kribi (Pak) et le développement de la ville balnéaire qui va se positionner dans des années à venir comme la capitale économique du Cameroun, les opérateurs économiques

se bousculent aux portes de la ville pour divers investissements. C'est dans cette lignée que le projet d'une mini ville d'affaires vient de sortir des fonds baptismaux.

C'est une mini ville économique située à la périphérie de la ville de Kribi au lieu dit Ipendjedje, un village situé à huit (8) kilomètres après la zone de délimitation du Pak sur l'axe Kribi-Campo. La ville d'affaires va s'étendre sur soixante (60) kilomètres carrés avec une profondeur de deux kilomètres et demi avec des bibliothèques, des églises, des gares, des grands magasins, des services sociaux tels que les salles de cinéma et théâtres, des logements, des hôtels, des bureaux et autres locaux professionnels.

La ville d'affaires sera bien desservie par les transports publics, avec un grand nombre de passagers.

Pour le promoteur, le rêve est grand d'autant plus qu'il rêve de rivaliser avec les quartiers d'affaires d'Afrique tels que La Gombe à Kinshasa, Constantine en Algérie, Durban en Afrique du Sud ou même le quartier Léopold en Belgique et La Défense en France avec ses 3 300.000 m2 de bureaux.

Des quartiers d'affaires à la réputation établie. Pourtant c'est à eux que "Capernaüm city" va se frotter dans les tout prochains mois. <<Capernaüm City est un projet ambitieux que nous avons mis sur pied. Nous finalisons les derniers documents administratifs et réglons encore certaines choses avec des partenaires étrangers. Nous allons transformer ce petit village en un important pool économique dans la sous-région. Nous n'allons pas tout dévoiler ici, parce que dans le temps nous en avons payé les frais. Nous avons l'aval du gouvernement et nous sommes dans un certain nombre de pays partenaires afin de voir comment cela fonctionne là bas et nous allons expérimenter cela ici à Kribi>>, explique Gabriel N Makota, le promoteur de cet important projet.

Ce projet qui comporte un important port de plaisance avec plus de cent (100) Fly boat suscite l'adhésion des populations. <<Je suis très content de savoir qu'il y'a des projets de cette ampleur pour la ville de Kribi. Un port de plaisance à moindre coup va permettre à tout le monde de pouvoir faire un tour en mer et d'admirer la beauté de la nature. Mais ce que je crains c'est la félonie de certaines personnes qui aiment bloquer des projets de développement, pour des raisons égoïstes>>, lance maitre Ayatou, un styliste-modéliste à la réputation établie à Kribi. L'une des attractions de ce projet sera certainement le magasin d'échantillons gratuits à l'exemple de Sampleplaza en Chine. Il s'agira d'une salle d'exposition remplie de nouveaux produits pas encore distribués sur le marché; des produits que les consommateurs pourront tester. Mais il faudra souscrire un abonnement annuel fixe qui permettra au souscripteur de venir aussi souvent qu'il le désirera.

A chaque fois il pourra repartir avec un certain nombre de produits à condition de remplir un formulaire sur chacun d'eux. Il est aussi prévu de gigantesques boutiques à fêtes "party fiesta" où l'on pourra trouver tout pour faire la fête.