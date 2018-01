DU 1ER AU 3 FÃ‰VRIER 2018 A DSCHANG AU CAMEROUN: LE FESTIVAL EDUCATIF KOMANE SERA A SA 4EME EDITION :: CAMEROON

DU 1ER AU 3 FÉVRIER 2018 A DSCHANG AU CAMEROUN: LE FESTIVAL EDUCATIF KOMANE SERA A SA 4EME EDITION :: CAMEROON Du 1er au 3 Février prochain à Dshang, le Festival éducatif KOMANE sera à sa 4ème édition, raison de plus pour son délégué à la diaspora, le Dr Armand NGHEMKAP de revenir de long en large sur cet événement qui draine dans ce département de l'Ouest Cameroun, les professionnels du 7ème art. L'invité d'honneur pour cette année est bel et bien la cinéaste et comédienne Sélavie NEWWAY.