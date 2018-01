SUISSE-CAMEROUN-DIASPORA: SALOME DELALAY DE PASSAGE A PARIS NOUS PARLE DE SON EMPIRE IFW (INTERNATIONAL FASHION WATCH) :: SWITZERLAND International Fashion Watch est une nouvelle entreprise Suisse établie dans le Canton du Jura; une précieuse trouvaille de Salomé DELALAY, spécialisée dans la fabrique de montre, particulièrement dans le design, l'habillage, et le montage final des différents composants. L'idée de cette structure que dirige Salomé, est un alliage entre culture horlogère Helvétique et les origines Africaines(Camerounaise) de sa directrice et créatrice.

Si Salomé souhaite une implantation d'une représentation commerciale et de show room dans divers pays du continent d'Afrique, spécialisé non seulement dans la vente mais aussi dans son SAV; l'International Fashion Watch valorise la spécificité des nouvelles technologies innovantes pour le bonheur des résidents et propose à sa clientèle une large collection de services de proximité Swiss Made afin de renforcer et booster la coopération entre les relations économiques par des produits Suisse réputés sur le marché mondial