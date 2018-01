Un polytechnicien distinguÃ© pour un essai sur la dÃ©centralisation au Cameroun :: CAMEROON

Un polytechnicien distingué pour un essai sur la décentralisation au Cameroun :: CAMEROON « Cameroun : La décentralisation en marche ». C’est le titre de l’ouvrage de Barthélemy KOM TCHUENTE préfacé par Monsieur René Emmanuel SADI, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, publié en 2014 aux éditions « Les Presses Universitaires de Yaoundé ».

Nous avons lu pour vous cet essai sur le fonctionnement de la décentralisation au Cameroun, écrit dans un style simple et clair, qui se veut didactique et informatif. Cet ouvrage a valu les félicitations et la haute appréciation du Président de la République Paul BIYA qui écrit à l’auteur : « J’ai lu avec plaisir l’ouvrage visé en objet dont vous M’avez fait tenir un exemplaire dédicacé. Je vous félicite pour la pertinence, la densité et la clarté de cet essai consacré au fonctionnement de la décentralisation. J’apprécie à leur juste valeur vos propositions destinées à la consolidation de la démocratie locale et du développement économique et social des populations, à l’aune de cette stratégie politique.»

Il s’agit d’un ouvrage de référence de premier ordre destiné aux gouvernants, décideurs politiques, chercheurs, étudiants, élus locaux, bailleurs de fonds, partenaires au développement, bref tous ceux qui veulent saisir les nouvelles opportunités de la gestion des collectivités territoriales décentralisées et du développement local dans un contexte institutionnel en pleine mutation marqué par la décentralisation. Et comme l’affirme le préfacier, « L’auteur nous livre le diagnostic de l’institution communale au Cameroun, avec le mérite d’avoir su exploiter d’abondants faits et données chiffrés qu’il a minutieusement analysés et sur lesquels il s’appuie pour formuler des propositions pertinentes en vue d’une décentralisation réussie, telle que préconisée par les pouvoirs publics camerounais. »

L’accélération du processus de décentralisation en 2018, prescrit par le Président de la République dans son discours de fin d’année 2017 à la Nation, constitue davantage des raisons de se procurer cet ouvrage pour mieux comprendre et s’approprier la décentralisation, entendue comme un outil de développement local et d’affirmation du phénomène démocratique, et qui consiste en une dévolution par l’Etat à des autorités locales élues de moyens et de compétences pour la mise en œuvre de services publics.

Barthélemy KOM TCHUENTE est Ingénieur Général de Génie Civil, diplômé de l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé (promotion 1983). Haut cadre de la Communauté urbaine de Douala pendant vingt-sept (27) ans (1986-2013), il est Officier de l’Ordre National de la Valeur, et expert-consultant en décentralisation, gouvernance et développement local.