CAMEROUN :: Des huiles interdites encore sur le marchÃ© Ã  Douala :: CAMEROON

Des huiles interdites encore sur le marché à Douala

Dans une boutique au marché Bepanda Double-balle à Douala, mardi dernier, des produits faisant partie de la liste des huiles interdites sont exposés sur les étals. La tenancière de la boutique a pris le soin de retourner la bouteille afin que le visiteur, contrôleur ou client ne puisse pas se faire une idée de la marque. Après insistance du reporter, la dame avouera qu’il s’agit des huiles Evita et Jersay.

Au marché New-Deido, les huiles Mouna, La perle et Girasole sont également disponibles dans plusieurs boutiques. Pourtant, dans un message fax signé le 12 janvier dernier, le directeur général des douanes, Fongod Edwin Nuvaga, mettait en garde les douaniers du « déversement sur le territoire camerounais des huiles végétales raffinées non conformes à la réglementation en vigueur ».

Un document dans lequel il instruisait par ailleurs aux douaniers la vigilance maximale, en plus de rechercher et saisir tout stock nonconforme. Cinq jours plus tard, ces huiles sont toujours présentes sur les espaces marchands. Sur une dizaine de boutiques parcourues dans les marchés Bepanda Double-balle et New-Deïdo, au moins une marque de chacune de ces huiles était visible dans la moitié des magasins.

Certains commerçants ne cachent pas leur colère par rapport à ce retrait qu’ils jugent injustifié. « Pourquoi est-ce qu’on décide toujours de suspendre les meilleures huiles sur le marché ? », fulmine une commerçante. Ils sont nombreux, ces commerçants qui ont adopté une pareille posture, sans doute par ignorance. « Il y a un flou sur cette interdiction-là », explique une autre vendeuse. Reste que de nombreux commerçants ne sont même pas au courant de la dernière mesure prise par l’autorité douanière. Ce qui peut contribuer à amplifier la polémique dans un environnement où même les plus véreux veulent seulement se faire des bénéfices.