Cameroun: YaoundÃ©: Un expatriÃ© assassinÃ© :: CAMEROON

En représailles, Alino avait privé celle-ci d’un certain nombre de biens. De retour à son domicile hier, l’infortuné se serait fait agresser et ayant reconnu ses bourreaux, ceux-ci auraient décidé d’en découdre avec lui.

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) peuple

cela ressemble plus à un règlement de compte, certains parmi ces frères sont très compliqués. quand ils ne font pas des enfants avec des filles de Yaoundé et Douala pour eviter de payer un loyer,parfois meme ils arrachent des maisons.il y a un qui se fait appeler " OISEAU" à mvog ada , le gars lui son affaire démonter les pick up de la police et gendarmerie avec la complicité de certains hommes en tenue .parfois un moteur neuf est remplacé par un qui fume etc .avez vous deja vu quand ces gens ravitaillent leurs boutiques? et pourtant ils vendent