CAMEROUN :: C. Jeanne Onana Mfegue/Michel Nguele : Amour fatal :: CAMEROON Jeune inspecteur des impôts, la défunte aurait fait part à son amant de sa décision de mettre fin à leur relation.

Lors d'un souper romantique, une jeune femme est froidement assassinée par son mari pour l'avoir trompé. Sous-réserve des conclusions de l’enquête ouverte depuis mardi dernier par le magistrat Jean Marie Nganmigni, le scénario du court métrage muet « Un amour fatal » du réalisateur français Maxime Daneau se rapproche cruellement de celui de l’assassinat, dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, de Jeanne Christelle Oanana Mfegue.

Selon les témoignages recueillis auprès de la famille de la défunte, son compagnon et assassin présumé, Michel Nguele, avait bien caché son jeu ce soir-là. Originaire de Mbalmayo dans le département du Nyong et So’o, celui qui effectuait un stage pré-emploi au sein de la Société nationale de raffinage n’a plus aucune chance de faire partie un jour des effectifs de cette entreprise publique.

Au mieux des cas, il sera rattrapé par la police et donnera les raisons de son acte. Le pire des scénarios est que, dans l’incapacité de supporter la peine et le remord qui le dévorent inévitablement depuis son forfait, il finisse par se donner la mort.

Jeune inspecteur des impôts sorti de l’Enam en 2014 et promise à une belle et riche carrière dans l’administration publique camerounaise, Jeanne Christelle Oanana Mfegue, elle, n’aura pas eu le temps de regretter d’avoir continué d’ouvrir les portes de sa maison à un petit ami qu’elle aurait entretemps cessé d’aimer.

Elle lui aurait même fait part de son intention de mettre fin à leur relation. Objet de menaces de la part de ce dernier depuis lors, si l’on en croit sa famille, la défunte ne les a visiblement jamais prises au sérieux. Et l’irréparable a fini par se produire.