CAMEROUN :: La poussiÃ¨re, un vÃ©ritable casse-tÃªte Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: La poussière, un véritable casse-tête à Yaoundé :: CAMEROON Les populations subissent les conséquences de ces particules, du fait de la saison sèche.

De la poussière s’élève au passage des motos et automobiles sur la route qui conduit au quartier Nkolmesseng à Yaoundé. Samedi 13 janvier dernier, les populations fréquentant habituellement cet axe de la capitale politique continuent de subir les désagréments de la saison sèche, dont l’un des aléas est l’abondance de la poussière. Elle se dépose sur tout ce qui est exposé et pénètre même l’intérieur des maisons. Vérandas, murs, toitures des bâtiments, étals de commerçants installés en bordure de route en sont les plus recouverts.

Difficile également pour Tima Mercy, décoratrice, de bien effectuer son travail. « Les activités ne marchent plus. Tu confectionnes les rideaux, mais tu ne peux pas les exposer dehors », regrette-t-elle. «Il y a trop de poussière. […] Tous les matins, il faut arroser. Aujourd’hui, l’eau n’a pas coulé. R aison pour laquelle la poussière s’élève encore trop», poursuit-elle. L’intérieur des véhicules n’est pas épargné. Au volant, un taximan se sert d’une serviette pour débarrasser une partie de sa voiture de ces particules de terre. A Ekounou également, la poussière fait partie du quotidien des habitants.

Sur une route qui longe la clôture du palais de justice, la saison sèche se fait ressentir véritablement. Cette clôture est teintée à des endroits par la poussière. Sur cette voie, il n’est pas moins recommandé aux piétons de marcher à pas lents. Seulement, si ces derniers peuvent limiter leur élévation, il n’en est rien des automobiles ; surtout pas les gros porteurs. Le passage de l’un d’eux occasionne la formation d’un nuage de poussière qui contribue à réduire la visibilité.

«Ça salit tout dans la maison», déplore Steve Behalal au quartier Ekounou. D’après lui, les draps font partie des victimes. Face à cette poussière abondante, que l’on soit à pied, à moto ou dans une voiture, des dispositions sont prises pour ne pas inhaler cette matière. Ainsi, il n’est pas inhabituel de voir des piétons la main couvrant le nez lors de leur passage dans un environnement poussiéreux. Les cache-nez sont beaucoup utilisés comme moyen de protection.