UN FRUIT POUR LA CLASSE NOBLE AU CAMEROUN: LE COROSSOL :: CAMEROON Le corossolier dont le nom scientifique Annona muricata est un arbre fruitier originaire de l’Amérique du Sud, cultivé dans les régions tropicales pour son fruit comestible, nommé corossol. Ce fruit ayant des propriétés thérapeutiques, me rappel l’importance de ces feuilles lorsque nous étions enfant. En effet, mon grand père faisait toujours le thé avec les feuilles séchées du corossolier et nous obligeait à boire pour lutter contre la fatigue et booster notre système immunitaire par la prise de son fruit dès le retour de son exploitation. La composition bromatologique de ce fruit, permet de confirmer que c’est un aliment riche et énergétique car il contient en plus de la vitamine C, les glucides, protide, lipides, les micros et macros nutriments. Les commerçants ayant compris qu’il est le catalyseur par excellence des cellules cancéreuses, il n’est pas à la portée de tous. Pourquoi la noblesse lorsqu’on parle de ce fruit ?

Dans le département du Moungo précisément les villages « Loum, Lowé, Mandjo, Nkongsamba et Melong », vous trouveriez ce fruit placé sur les comptoirs juste devant les différents cases d’habitation. Dans les dites zones les arbustes sont derrières les maisons ou dans la cour et les parents sont chargés de décider du jour de la récolte. Les clients potentiels sont pour la plus part des voyageurs. Les fruits ayant un poids d’environ 2 kg se vendent 3 à 2 000 F CFA. Les petites familles sont obligées de vendre pour résoudre des problèmes ponctuels et améliorer leur mode de vie. Une fois dans la ville de Douala, je vous assure ce fruit est réservé uniquement à la classe noble. Les pauvres n’ont pas accès car c’est un fruit rare et prestigieux et ne peut consommer que ceux qui disposent de l’argent. Le même fruit de poids moyen 2 kg plus haut, coûte 3 500 F CFA l’un au lieu dit « carrefour mahiture de Douala » et la demande est forte car d’aucun passe des commandes avant de passer récupérer les fruits. Je le sais pour des raisons de santé d’un papa à moi qui est atteint du cancer de la prostate et consomme régulièrement le jus de ce fruit. Le corossolier par ces feuilles et son fruit le corossol, contient les acétogénines ayant des propriétés anti-convulsivantes, antimicrobiennes et anticancéreuses. Poussant des recherches dans ce sens vous allez comprendre que ceux qui consomment le corossol ne sont pas toujours des personnes malades ou ayant un système immunitaire fragile, mais parce qu’ils ont compris l’importance de la prise de cet aliment pour la prévention du cancer à long terme car les aliments que nous consommons contient beaucoup de toxine. Nous pouvons décider planter le corossolier dans nos cours de maison pour en bénéficier des avantages que nous procure la plante. Dans les exploitations agricoles, nous pouvons utiliser comme des brises vents dans le but d’avoir à court, moyen et long terme des fruits du corossolier. Les recherches scientifiques de l’université de Purdue en Californie d’une part et d’autre part l’université catholique de la Corée du sud ont démontré que les feuilles du corossolier ont détruire de façon spécifique les cellules cancéreuses. Il est de ce fait, efficace contre le cancer de la prostate, le cancer du pancréas et du poumon. D’où le nom « être meurtrier du cancer extrêmement puissant ».

Le corossol étant un fruit rare, ayant des vertus thérapeutiques, il est tant de voire comment en plus d’autre arbres fruitiers, nous pouvons booster la production et rendre plus accessible à tous cette spéculation. Vulgariser la plante permettra aux uns et autres de s’intéresser au point d’avoir le fruit disponible à bas prix dans un futur proche.