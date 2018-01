Les Pays-Bas expulsent le chargÃ© d'affaires Ã©rythrÃ©en suite Ã  la "taxe diaspora" :: NETHERLANDS

Les Pays-Bas ont déclaré persona non grata et ordonné le départ du chargé d'affaires Tekeste Ghebremedhin Zemuy, le plus haut diplomate érythréen dans le royaume. Il s'agit d'une "mesure particulièrement lourde, rarement utilisée par les Pays-Bas", a précisé le ministre.

"A la lumière des intimidations et de l'usage de la force continus pour prélever la taxe diaspora et des troubles sociaux et politiques qui en résultent, le gouvernement est dans l'obligation d'envoyer un signal puissant au gouvernement érythréen", a fait savoir le ministre néerlandais des Affaires étrangères Halbe Zijlstra dans une lettre au Parlement.

