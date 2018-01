CAMEROUN :: EXTREME-NORD : 96 Ã©coles toujours fermÃ©es :: CAMEROON

CAMEROUN :: EXTREME-NORD : 96 écoles toujours fermées :: CAMEROON L’insécurité reste principale raison de cette situation.

Plus d’une semaine après le début du deuxième trimestre de l’année scolaire 2017-2018, près de 100 établissements scolaires sont encore fermées dans la région de l’Extrême-Nord. Il y en a 92 au primaire et quatre, au secondaire. D’après la carte scolaire du secondaire de l’Extrême-Nord, les quatre établissements concernés sont dans les départements du Mayo-Sava (Limani, Mora, Assighassia) et du Mayo-Tsanaga (Zheleved). Le CES de Zheleved est logé au lycée d’Ouzal. Celui d’Assighassia est basé au lycée de Mozogo.

Le lycée de Kerawa est installé au CES de Mora-massif. Quant au lycée de Limani, il est établi au lycée Bilingue de Mora. Tout comme le secondaire, les établissements fermés dans le primaire, sont aussi situés dans les départements cités supra, mais également dans le Logone et Chari. A la date du 9 décembre 2017, sur les 92 écoles encore fermées au primaire, il y en avait 16 dans le Logone et Chari, 57 dans le Mayo-Sava et 19 dans le Mayo- Tsanaga. Et c’est toujours le cas.

Le 4 septembre 2017 le jour de la rentrée scolaire, 32 écoles sur les 124 écoles fermées entre 2014 et 2016, à cause des exactions de Boko Haram dans cette partie de l’Extrême-Nord, a pu rouvrir leurs portes. «L’évaluation faite montre que sur les 32 écoles fonctionnelles sur les 124 fermées, il y en a 27 dans le Logone et Chari et 5 dans le Mayo-sava», informe le délégué régional de l’Education de base de l’Extrême-nord. Au secondaire, les élèves dont les locaux sont encore fermés, suivent les cours dans d’autres établissements.

De l’espace y a été aménagé à cet effet. A ce jour, ils sont 1062 élèves concernés. «600 viennent du lycée de Limani, 391 du lycée de Kerawa, 42 du CES de Zheleved et 29 au CES d’Assighassia», énumère Hamadama Djafarou, délégué régional des Enseignements secondaires de l’Extrême-Nord. 44 enseignants et personnel administratif sont touchés par ce verrouillage. Et comme leurs élèves, ils ont été transférés dans les établissements hôtes. Cette situation plutôt difficile, au vu du manque d’infrastructures dont souffrent les régions septentrionales dans le secteur de l’éducation, est provisoire.

«Nous attendons que la sécurité revienne définitivement dans les départements en zone rouge, pour rouvrir toutes les écoles. Nous ne voulons pas prendre trop de risque. Tous les paramètres doivent être pris en compte. La réouverture des écoles se fera doucement, progressivement», promet-on au ministère des Enseignements secondaires. Au niveau de l’Education de base, le processus de réouverture est déjà déclenché. Et là aussi, l’aspect sécuritaire est le premier élément pris en compte pour renvoyer les élèves et leurs enseignants dans leurs locaux originels.