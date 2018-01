CAMEROUN :: SOCIAL DEMOCRATIC FRONT : Fru Ndi au garage :: CAMEROON Le congrès du parti prévu du 22 au 24 février prochain lui réserve le poste de président d’honneur dans les amendements du statut.

LE 13 JANVIER dernier a été houleux à Bamenda. Cette fois, ce ne sont pas les sécessionnistes qui ont envahi la scène politique, mais la réunion d’urgence du bureau directeur du Social democratic front – Sdf -. À l’issue de cette dernière qui a regroupé les « grosses têtes » du principal parti de l’opposition au Cameroun, le débat autour du départ de John Fru Ndi a été ouvert. Selon une source qui a pris part à ces assises, il a été question de préparer le départ à la « retraite » du président national.

Il a finalement été suggéré un amendement des statuts du parti pour la création d’un poste de président d’honneur, poste inexistant jusqu’à présent dans les textes du SDF. La décision sera entérinée durant le congrès du parti au mois de février, si rien ne change. Les raisons de cette initiative sont multiples. Notre source évoque « la santé devenue très fragile du chairman au vue de son âge avancé, l’avènement de jeunes loups aux dents longues, sa longévité aux affaires ».

Une situation qui selon le Comité exécutif national - Nec - de cette formation politique, limite ses aptitudes physiques, morales et mentales à challenger le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais – Rdpc -. On parle aussi de l’implémentation d’une approche nouvelle au Sdf. Une approche évolutive qui veut le rajeunissement du Nec que l’on souhaite plus dynamique et adapté à la conjoncture actuelle. Depuis l’évocation de cette hypothèse, au Sdf, la guerre de succession bat son plein. Le député Joseph Mbah Ndam, le sénateur Jean Tsomelou, le maire Sdf de Loum, Guy Wambo, et l’honorable Joshua Osih sont les principaux candidats en lice pour le fauteuil de chairman, précise notre informateur. Sauf qu’à y regarder de près, le dernier part avec les faveurs des pronostics.

Une explication majeure explique cette assertion. On se souvient que le député Sdf était parmi les premières personnes à déclarer sa candidature à la magistrature suprême pour cette future élection. Cependant le candidat déclaré n’avait expliqué sous quelle bannière politique il se présenterait. Ce d’autant plus qu’en cet été, John Fru Ndi était encore le président du Nec. Et conformément aux statuts du Sdf, cette posture faisait de lui le candidat naturel de ce parti pour cette échéance. Le silence du chairman au lendemain de cette sortie fracassante de son dauphin, avait plongé plus d’un en conjectures. Aujourd’hui le nuage qui se dissipe laisse entrevoir que cette candidature a bénéficié de l’assentiment du natif de Ntarikon.

Pour ce faire, il a été convoqué un congrès pour asseoir officiellement ces décisions. Annoncé en mai 2016 par le Chairman John Fru Ndi, ce congrès devrait permettre le renouvellement du sommet du parti. Le 8ème du genre se trouve être l’occasion pour le Social Democratic Front de désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle.