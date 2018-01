CAMEROUN :: Abakachi Mahamat, proviseur du lycÃ©e de Fotokol : Â« Les Ã©lÃ¨ves suivent les cours sur les vÃ©randas Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Abakachi Mahamat, proviseur du lycée de Fotokol : « Les élèves suivent les cours sur les vérandas » :: CAMEROON Dans quelles conditions avez-vous repris les cours du 2ème trimestre ?

Tout se passe bien. Nous avons repris les classes dès le 8 janvier, comme le prévoit les textes. Seul hic que nous avons en ce moment, c’est le départ de notre enseignant de sciences physiques et technologiques qui est reparti à l’école dans le cadre retour sur titre. Il était le seul au lycée. Mais nous avons pu trouver une solution immédiatement avec les enseignants de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre qui ont repris les classes que ce collègue tenait.

L’autre problème c’est que nous n’avons pas d’enseignant de français depuis la rentrée. Ceux que nous avons, viennent de l’école primaire. Nous sommes en ce moment en pourparlers avec le surveillant général du CES de Bodo pour nous appuyer. Sur le plan infrastructurel, nous avons deux salles de classe dont la toiture a été emportée par les vents.

Autour de l’établissement, nous avons une corde de sécurité attachée pour filtrer et limiter les entrées des personnes. Vous savez que l’établissement est au bord de la route qui vient de Ngouma et celle qui sort de Makary. À l’intérieur, nous veillons régulièrement et sensibilisons aussi les enfants. Entre autres mesures, le contrôle systématique à l’entrée de tous les visiteurs. Et là, même nos élèves n’ont pas accès à l’établissement s’ils ne sont pas en tenue. Bien plus, nous les mettons à la disposition des autorités. L’entrée du lycée et ses environs sont surveillés en permanence par les membres du comité de vigilance.

Les élèves partis sont-ils de retour ?

Une bonne partie des élèves est rentrée. Mais pas tous. Certains sont encore à Kousseri, et ailleurs. Mais d’autres sont déjà présents. Et nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour appeler tous les élèves de Fotokol encore réticents à revenir, même la rentrée scolaire prochaine. C’est vrai qu’actuellement, ce n’est pas encore évident de rentrer ; mais nous sommes optimistes. Nous rassurons les uns et les autres que tout se passe bien ici. Il y a aussi ceux dont les parents ont perdu leurs activités ici, ils sont obligés de se battre là-bas. Nous avons en ce moment 304 élèves. Nous sommes en train de nous préparer pour le brevet d’études du premier cycle (Bepc), dont notre établissement est l’un de sous-centres de la région. Nous avons déjà enregistré 55 candidats à l’examen.

A quels problèmes faites-vous face ?

Nos salles de classes sont endommagées. Nous avons des élèves qui suivent des cours sur les vérandas, exposés aux intempéries telles que le froid et la chaleur. Nous serions aussi très heureux si la clôture de l’établissement était construite. L’école primaire locale a quant elle, bénéficié d’une clôture, œuvre de Codas Caritas. En tout cas, nous restons disposés et réceptifs à toutes les éventuelles aides qui nous viendraient de quelques âmes de bonne volonté. Et nous informerons par la suite la hiérarchie.