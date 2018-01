CAMEROUN :: Les ordinateurs de Paul Biya bradÃ©s Ã  lâ€™avenue Kennedy :: CAMEROON

CAMEROUN :: Les ordinateurs de Paul Biya bradés à l’avenue Kennedy :: CAMEROON Ils ne sont cependant pas exposés à la vue de tous.

Mardi 16 janvier 2018, un jour ordinaire à l’Avenue Kennedy à Yaoundé. La rue éponyme du célèbre président américain, grouille de monde comme d’habitude. Il est 14h, une rumeur persistante de vente des ordinateurs PBhev circule. Au premier abord et à la simple évocation de l’objet du reportage, les visages se ferment et plus personne ne veut le reporter pour client : «non, nous ne vendons pas ça ici. C’est interdit», lancent certains. Pour d’autres : «nous avons des étudiants qui viennent nous les proposer ici. Le jour même de la remise, quelques étudiants étaient déjà ici pour les vendre. Mais par peur, nous ne les avons pas achetés ».

La raison de ce refus se trouve chez le vendeur suivant qui argue qu’«il y a une dizaine de jours, il y a eu un contrôle ici dans le marché, pour mettre la main sur les commerçants qui revendent ces ordinateurs. Heureusement ici, dans notre grande majorité, nous sommes d’abord des intellectuels avant d’être des débrouillards. Ils n’ont pu mettre la main sur personne, pourtant, il y a des personnes dans ce marché, qui vendent ces ordinateurs».

Parlant de ceux-ci, aucun des étals visibles ne laisse voir le produit en question. Si intéressé, «l’acheteur » (le cas du reporter) est l o n g u e m e n t interrogé pendant que la nouvelle fait le tour de la place. Après quoi ce dernier est conduit vers l’ar rière-boutique où lui est présenté le produit. Le reporter qui feint de n’avoir que 15 mille francs pour acheter ledit ordinateur, ne rate pas de se prendre la colère du vendeur qui le traite de blagueur, avant de détailler les avantages du PBhev : «C’est parce que vous ne savez pas, et les étudiants qui viennent ici nous vendre ça également ».

Et de poursuivre : «vous vous contentez seulement de répéter que l’ordinateur a 32 Go de mémoire et vous n’en voulez plus. Ce qui n’est pas faux. Mais ce n’est pas le plus important, car, cet ordinateur a une très bonne RAM, un très bon processeur et une superbe résolution graphique. De plus, il a une sortie HDMI qui permet de faire des présentations sans forcément posséder une entrée spécifique comme chez certains ordinateurs ». Et ce n’est pas tout.

Le vendeur poursuit dans ses explications : «et cette affaire de 32 Go égal à 500 Go n’est pas totalement faux, bien au contraire, car les gens se sont contentés de suivre juste cette partie de l’explication du professeur, sans écouter la suite. Pour avoir accès aux 500 Go en question, il faut simplement ouvrir un compte Outlook sur ledit ordinateur. Rien de bien compliqué, car les numéros de série desdits ordinateurs sont déjà répertoriés chez Microsoft».

Des explications qui sont en réalité destinées à justifier la valeur marchande du produit pour lequel il faut débourser un minimum de 50 000 FCfa ici. Toutes nos questions relatives au prix d’achat de ces ordinateurs PBhev aux étudiants resteront sans réponses. Néanmoins, l’un des commerçants dans ce marché noir, confie que ces ordinateurs sont achetés à vil prix. Pour autant, certains étudiants les proposent à 55 000 FCfa, tandis que d’autres sont prêts à les céder à 39 000 FCfa en précisant que «le prix est légèrement discutable». Outre l’Avenue Kennedy, certains de ces ordinateurs sont proposés sur des sites de ventes en ligne, tel «Bisness avenue Kennedy (achetez et vendez en ligne)» ou encore «Mokolo en ligne».