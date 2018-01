Cameroun :: SÃ©nateur Xavier Menye Ondo : Un grand humanitaire et un parlementaire dÃ©fenseur des droits de ses populations :: CAMEROON

Cameroun :: Sénateur Xavier Menye Ondo : Un grand humanitaire et un parlementaire défenseur des droits de ses populations :: CAMEROON Dans ces lignes qui mettent en évidence la partition du notaire, quoique son dernier grand geste en date reste cette offre de 10 millions FCFA à la jeunesse camerounaise en guise de bourses d’études aux étudiants méritants, il se trouve que de tout temps, l’homme politique a toujours été et œuvré aux côtés des populations dont il défend valablement les intérêts à la Chambre haute du parlement.

Il est un fait implacable. L’année académique 2017-2018 qui vient de commencer restera gravée dans les esprits de ces étudiants venus des quatre coins du pays qui ont eu à bénéficier des largesses du sénateur Xavier Menye Ondo. Car de mémoire d’homme, cela ne s’était jamais vu au par avant : un élu du peuple qui pose un acte en faveur des populations à l’échelle nationale. L’on s’est toujours contenté de ne s’occuper que de sa région d’origine. Mais l’acte que Xavier Menye Ondo avait posé confirmait le fait qu’il soit non un sénateur du sud, mais un sénateur de la nation.

Et pourtant, au regard de la formation reçue (il est notaire), rien ne le prédestinait à cette vie publique quand on sait que les notaires se contentent généralement de se confiner dans leurs études ou ils travaillent en toute discrétion. Dans ce secteur, Xavier Menye Ondo a tout aussi marqué les esprits de ses collègues qui l’ont élu membre de la chambre nationale des notaires du Cameroun. De par son intégrité, il lui sera même confié la charge de gérer les fonds en qualité de trésorier.

Conseiller à la Fondation Chantal Biya, Me Xavier Menye Ondo est aussi membre fondateur et conseiller de la Fondation Samuel Menye (son père). Il est aussi président du Conseil paroissial de l’église Sainte Pierre et Paul de Ma’an. Au niveau sportif, l’ancien président du club Kabat Fc, a laissé une bonne marque à

la Fédération camerounaise de tennis de table où il a occupé le poste de vice-président.

C’est dire qu’en tout point de vue, sa parole compte ou alors, il est un homme très écouté à toutes les strates de la société et plus principalement dans les milieux de la jeunesse de la Vallée du Ntem. Laquelle lui fait d’ailleurs confiance. Une confiance qui relève du fait qu’il ne traine pas de casseroles comme d’autres hommes politiques camerounais.

« Tirant prétexte de la virginité de mon dossier disciplinaire, je voudrais du fond du cœur, en mémoire et sur la foi de mon serment, saluer la compréhension et la fidélité de ceux qui par-delà les torts subis ont fini par comprendre que ni mes qualifications, ni ma probité ou mon intégrité personnelle n’était en cause dans les évolutions parfois singulières de leurs dossiers. Qu’ils trouvent dans mes accents de ce moment, la reconnaissance d’un professionnel éprouvé mais résolu », déclarait-il à l’occasion d’une messe pontificale d’action de grâce organisé le 19 décembre 2015 en la Basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolye à Yaoundé, pour célébrer les 25 ans de son notariat.

Devenu sénateur par la force des choses, Maitre François Xavier Menye Ondo, déclare : « A celle ou ceux, qui, gagnés par le doute, parfois victimes ou enclins aux campagnes insidieuses, conçues à l’extérieur et relayées par des aventuriers en interne en interne, je présente mes excuses pour les actes et initiatives de mes préposés … A tous, je rassure de la prise en main effective de l’Etude et de ma détermination à demeurer parmi les meilleurs ». C’est cette détermination et cet amour du travail bien fait qui continuent de faire de lui un homme très écouté, n’hésitant pas à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ne soulignait-il pas il y a quelque temps relativement au notariat que « censément conçu pour prévenir les litiges et éviter l’engorgement des tribunaux, le notariat périclite. La sécrétion exponentielle des instances devant les juridictions tout ressort confondus, les agressions diverses et la perte de crédibilité peuvent entrainer sa disparition. C’est dire combien sont enracinées les menaces que doit affronter ce professionnel de la terre, médecin du patrimoine, garant de la sécurité de l’investissement » ! Comme on peut le constater, Xavier Menye Ondo est un homme d’honneur qui a encore à donner pour le Cameroun tout entier.