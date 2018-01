CAMEROUN :: Le CAMEROON PATRIOTIC DIASPORA exige la libÃ©ration des compatriotes arrÃªtÃ©s au NigÃ©ria, car pas de dialogue inclusif sans interlocuteurs !

CAMEROUN :: Le CAMEROON PATRIOTIC DIASPORA exige la libération des compatriotes arrêtés au Nigéria, car pas de dialogue inclusif sans interlocuteurs ! C’est avec stupéfaction, malgré les versions parfois contradictoires de l’information y relative, que le Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) a pris acte de la privation de liberté au Nigéria de plusieurs compatriotes Camerounais responsables d’une organisation politique se réclamant de « l’Ambazonie ». Le CPD ne doute pas un instant que cette privation de liberté est le fruit des manœuvres du régime de Yaoundé pour faire taire ces compatriotes.

En effet, dans sa logique de guerre, M. Biya et son régime, en cautionnant ces actes, démontrent leur refus du Dialogue National Inclusif auquel les appellent toutes les forces vives de la Nation, partis politiques, société civile, personnalités, etc. Or le Dialogue National ne saurait être inclusif sans la participation de ceux justement dont la perception des injustices subies a produit le discours radicaliste de la sécession. Malgré leurs positions, ils ne peuvent être exclus de la solution politique à la crise anglophone. Ces arrestations ne pourrons en aucun cas apporter une solution pacifique au problème.

D’autre part, selon les informations, la méthode utilisée pour ces arrestations relève du kidnapping plus que d’une procédure normale dans un Etat de droit. Les droits fondamentaux et la dignité de toute personne humaine, présumée innocente jusqu’à preuve du contraire, doivent en toute(s) circonstance(s) être garantis.

C’est pourquoi, tout en réaffirmant avec force son rejet et son opposition à toute forme de violence d’où qu’elle vienne, le CPD dénonce fermement le kidnapping au Nigéria de nos Compatriotes se réclamant de « l’Ambazonie ».

Le CPD appelle à la libération immédiate de ces compatriotes, au respect de leurs droits fondamentaux et au respect du devoir de protection auquel ils ont droit en tant que réfugiés politiques et assimilés dont le renvoi au Cameroun, en l’état actuel de la logique guerrière du régime de Yaoundé, est synonyme de mort.

Enfin, le CPD appelle encore une fois le régime de M. Biya à renoncer à régler la crise anglophone par la violence et les méthodes diplomatiques mafieuses, et à s’engager résolument dans la voie d’une véritable solution politique qui ne peut commencer que par un Dialogue total et inclusif avec toutes les parties concernées, sans exception aucune. Le dialogue n’a de sens que s’il implique ceux qui n’ont pas le même point de vue, sinon c’est un monologue préjudiciable à tout processus démocratique.

Fait à Washington, le 14 janvier 2018.

Pour le Comité de Suivi du Cameroon Patriotic Diaspora

Le Père Ludovic LADO