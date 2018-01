Cameroun,HÃ´pital rÃ©gional de Maroua: Le directeur dÃ©nonce le dÃ©tournement des malades :: CAMEROON

Cameroun,Hôpital régional de Maroua: Le directeur dénonce le détournement des malades :: CAMEROON Des médecins accusés d’orienter les patients vers leurs officines privées au grand dam des caisses de la formation hospitalière. Je suis tombé malade le week-end et je suis allé voir un médecin qui m’a prescrit certains examens, il m’a orienté vers une clinique perdue au fond du quartier Domayo ».

De tels témoignages sont fréquents chez nombre de patients que des médecins et infirmiers véreux détournent à l’hôpital régional de Maroua au profit de leurs officines privées dans les quartiers. La situation a connu un pic cette semaine et a amené le directeur de l’hôpital régional de Maroua à siffler la fin de la recréation. Selon Dr Vohod Déguimé, « il y a certains médecins qui travaillent à l’hôpital régional de Maroua qui désinforment les populations en leur disant que l’hôpital régional fait pas tel examen, il n’y a pas tel appareil ou il n’y a pas tel médicament. Tout ceci au profit de leurs cliniques privées qu’ils disent mieux équipées en la matière ». Le patron de cette formation sanitaire a reçu des tonnes de plaintes de plusieurs patients qui ont voulu en savoir plus sur la capacité de l’hôpital régional de Maroua à répondre efficacement à leur demande de soins.

L’on déplore aussi des infirmières qui s’arrachent les malades à l’entrée de l’hôpital en leur promettant d’avoir le meilleur médicament. « Quand je suis arrivé, une infirmière m’a dit qu’elle avait le meilleur médicament plus efficace que ceux en pharmacie. Je ne sais pas la provenance de son médicament, mais tout porte à croire que ce sont les médicaments de la rue ou volés pendant la livraison », se plaint Boubakary Hamadou, un patient abordé par une infirmière. De plaintes similaires sont légion depuis quelques années. « On a des appareils en qualité et en quantité, les meilleurs d’ailleurs. Nous disposons de 16 médecins dont 8 spécialistes. Nous avons tous les services de laboratoire et un plateau technique rénové », confie Dr Vohod Deguimé. Et de conseiller aux usagers : « Si un médecin vous envoie au quartier pour faire tel ou tel examen à Domayo, venez directement nous le signaler à la direction et nous allons vous donner la bonne information ».

Selon certaines confidences, des commissions sont reversées aux médecins véreux qui redirigent les patients vers les officines et cliniques privées. Ce qui constitue un sérieux manque à gagner pour les caisses de l’hôpital régional de Maroua doublé d’une perte de crédibilité auprès des usagers