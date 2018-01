Cameroun: Notes sur les rÃ©gimes de merde: Faisons dâ€™abord nos Preuves! :: CAMEROON

Cameroun: Notes sur les régimes de merde: Faisons d’abord nos Preuves! :: CAMEROON Le passage récent de Patrice Nganang dans Le Bœuf Bourguignon de Jackie Moiffo sur JMTV Plus a été un puissant révélateur, notamment sur la façon dont il met en lumière les machines à enfumer du régime Biya.

Tout d’abord, il y avait des informations très intéressantes sur les deux régions anglophones ghettoïsées, maintenues en état de siège par le gouvernement de Yaoundé, et où le Wi-Fi n’est accessible que de manière limitée dans une boîte de nuit dans une ville sous couvre-feu permanent. Il y a aussi ces apparitions menaçantes des tontons macoutes habillés comme des Ninjas et ce voyage de 45 minutes qui prend deux jours. Puis, le comble, ces différents jeunes camerounais que Nganang rencontre et qui ont tous l’air d’avoir le double de leur âge biologique!

Il va sans dire que, dans cet environnement surréaliste, la seule chose que le gouvernement a à offrir est la misère et la répression. Ce qui contredit la propagande du régime à propos d’ une politique de développement linéaire, homogène, progressiste dans l’ensemble du pays; et met définitivement à nu les limites d’une telle propagande. Car tout cela ne tenait en réalité plus qu’à un fil, au point où y compris les bonnes personnes considérées et dépeintes comme des instigateurs n’avaient en réalité plus besoin d’orchestrer ou fomenter quoique ce soit pour que la situation s’empire et explose.

En effet, s’il est bien connu que nous avons tous tendance aux mimétismes, un des traits les plus fondamentaux de notre humanité, nous sommes aussi tous façonnés d’abord par ce que nous voyons, entendons, et ressentons.

À ce sujet, la chose la plus immédiate à craindre et qui se dégage du carnet de voyage de Patrice Nganang c’est la manière dont le régime de Yaoundé a poussé durant ces 35 dernières années, aussi bien ses partisans que ses adversaires supposés à abandonner leurs valeurs morales, éthiques et professionnelles, puis à céder à leurs instincts primitifs avec récemment ces appels au génocide et au nettoyage ethnique que le CL2P a vigoureusement dénoncés et condamnés.

Comment les tyrans détruisent l’autonomie de la volonté et rendent les gens faciles à la suggestion?

En pratique, il n’y a hélas aucune possibilité d’autodétermination lorsque les gens ordinaires sont sous une influence maléfique, avec la répétition des traumatismes et des pratiques autodestructrices. C’est ainsi que la faible moralité des États déteint sur ses citoyens. Surtout quand la norme qui se répand consiste à acquérir puis conserver le pouvoir coûte que coûte, et ensuite d’humilier ou dénigrer les ennemis désignés, qui sont généralement ici nos propres compatriotes.

Paradoxalement, ce n’est pas cet état d’esprit là que Patrice Nganang semble avoir rencontré lors de son périple dans les deux régions anglophones du Cameroun. Même si ces gens ont beaucoup à se plaindre, l’écrivain dit avoir partagé le quotidien avec des êtres humains qui, contrairement à nombre de leurs compatriotes francophones, refusent d’abandonner leur décence atavique. Ce, alors même que Nganang semble représenté et est dépeint comme un être revendiquant son appartenance à un monde anglophone décrit d’une obscurité impénétrable. L’écrasante majorité des francophones camerounais ont ainsi la tête branchée sur le spectacle sans fin des conneries du régime Biya, ce que Donald Trump appelle «shithole». Il est donc logique qu’ils se ferment à toute expression de compassion et à toute politique humanitaire. En soutenant et encourageant l’escalade guerrière ils se privent absolument de l’opportunité de rencontrer et redonner l’espoir d’un vivre ensemble.

Aussi, si comme Patrice Nganang et le CL2P vous vous sentez outragé par les 35 années de dictature implacable de Paul Biya, ou même d’autres dictateurs voisins et partout ailleurs, n’en restez pas là, ne vous en tenez pas uniquement à votre indignation sur Facebook ou Instagram: Agissez, Faites ainsi quelque chose de bien pour ce monde qui est le nôtre, il en a cruellement besoin. Et vous pourriez même rencontrer de l’espoir en chemin et maîtriser admirablement l’art de vivre ensemble en paix en tant que frères et sœurs du même pays. Nous le devons à notre lieu de naissance ou d’origine, d’où nous tirons notre âme et notre identité.