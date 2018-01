Can 2019 au Cameroun: Les experts de la CAF sont Ã  Douala :: CAMEROON

Can 2019 au Cameroun: Les experts de la CAF sont à Douala :: CAMEROON Ils ont effectué la première partie de leur séjour dans la capitale économique ce mardi 16 janvier.

C'est exactement à 10 h 20 que l'aéronef Ma60 en provenance de Yaoundé avec a son bord la délégation des experts de la CAF en mission d'inspection dans les sites aménagés pour la Can 2019 à Douala a foulé le tarmac de l'aéroport international de Douala.

Au bas de la passerelle , c'est Samuel Dieudonné Ivaha Diboua le gouverneur de la région du littoral président du cocan pour la ville de Douala et tout l'État major de la region qui les ont accueilli dans les règles de l'art.

Ensuite le président du Cocan et ses illustres hôtes se sont dirigés dans les locaux de l'hôtel de ville de Douala où l'itinéraire de la visite du jour leur a été donné par le comité du site c'est ainsi que les experts se sont divisés en deux groupes: un groupe qui est allé visiter les infrastructures hôtelières. ces derniers ont visité les hôtels Pullman, Sawa et résidence la falaise . L'autre groupe dans lequel se trouvait le gouverneur de la région du littoral est allé visiter les infrastructures sportives et ce sont le complexe de japoma et le stade de Mbappe leppe qui étaient programmés pour l'étape du jour. C'est ainsi que les experts de la CAF ont minutieusement parcouru ces deux sites sous la conduite des responsables de l'entreprise turque yenegùn pour ce qui est du stade de japoma et de ceux des français d'Alcors pour le stade de Mbappe Leppe.

C'est donc sans donner d'impression ni laisser transparaître la moindre émotion même sur leurs visages que les experts ont terminé la première partie de leur mission dans la ville de Douala. La suite du programme prévue ce mercredi viendra mettre un terme à leur mission dans la capitale économique.