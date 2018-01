Cameroun: Scandale: Quand la Miss Cameroun ne sait pas chanter l'hymne national :: CAMEROON Une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux présente la jeune Caroline Aimée nseke en train de chanter l'hymne national du Cameroun d'une façon particulière

Une Miss Cameroun qui ne sait pas chanter l'hymne national, il faut le voir pour y croire. Cela est malheureusement vrai pour nôtre pays .en effet depuis la matinée du 17 janvier ,une vidéo circule dans les réseaux sociaux , celle-ci présente Caroline Aimée nseke la Miss Cameroun 2018 entrain de chanter l'hymne national du Cameroun .mais lorsqu'on dit chanter l'hymne national, on a l'impression que la jeune dame chante tout sauf l'hymne du Cameroun.cette dernière se plante à plusieurs niveaux au point carrément déformer notre cher hymne.

Une vidéo qui n'a pas manqué d'attiser les commentaires les plus virulents de la part des internautes quand on sait que l'organisation du concours Miss Cameroun ne jouit pas d'une grosse côté de popularité auprès de l'opinion publique nationale.il apparaît pour ceux-ci simplement impossible que celle qui est sensée être là jeune fille qui allie au mieux beauté et intelligence au Cameroun ne sache pas chanter l'hymne national du Cameroun..

Beaucoup suggèrent sa destitution pure et simple et ce malgré le fait que ses soutiens essaient de justifier cette bourde en avançant l'argument selon lequel lorsqu'Aimée nseke se prêtait à ce jeu de l'hymne national dans les studios d'une web radio en Suisse , cette dernière n'était pas encore Miss Cameroun.toujours est il qu'il faille pas qu'on soit Miss Cameroun pour savoir chanter l'hymne national de son pays d'origine et dire que la couronne lui a été remise par la première dame Chantal Biya sous le regard du ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, c'est encore plus grave.

Pour le moment, le Comica responsable de cette mascarade n'a encore fait aucune sortie à ce propos.