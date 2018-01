Cameroun: En route vers les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales prochainesâ€¦ avec le MCPSD :: CAMEROON

Cameroun: En route vers les échéances électorales prochaines… avec le MCPSD :: CAMEROON J’ai fait beaucoup de route ces derniers temps – je me pose peu, je consulte, j’échange et je me dis en cette année 2018, nous pouvons tout ensemble.

J’arrive dans les villages, je reçois un accueil des paysans, comme ici à Nyabidi , dans l’arrondissement de Ngoro. Je les sens motivés. Je leur explique ce que je suis en train de faire: réunir, avec le groupe qui m’entoure, les conditions d’une élection pour une vraie proposition d’alternance aux camerounais. Nous voulons impliquer tout le monde, je veux dire le plus de monde possible, les volontaires, les indécis. Ils réagissent positivement.

Je trace aussi ainsi les grandes lignes du projet auquel je travaille pour l’alternance:

– une entrée dans la croissance, c’est créer de l’emploi, permettre à la jeunesse diplômée de s’installer. Il ne s’agit pas de dire qu’on lutte contre le chômage, c’est une expression qui ne veut rien dire, tout comme réduire les déficits. Il faut parler emploi emploi et emploi, donner les moyens à notre population de travailler et travailler c’est d’abord se rendre utile en fournissant un effort qui nous permet de vivre, de nous occuper de ceux dont l’existence est liée à la nôtre. Nous ne devons pas être absents des innovations du progrès scientifique et technique, notamment dans le domaine agricole, numériques. Notre jeunesse est créative mais en retard d’un demi siècle sur la jeunesse du monde qui l’entoure et face à laquelle elle doit s’exprimer avant même de rivaliser.

– une nouvelle éducation nationale avec trois axes majeurs de réforme : des responsabilités réelles données aux acteurs du terrain, à commencer par les chefs d’établissement; une personnalisation des parcours des élèves, à l’encontre de la philosophie du collège unique que nous appelons de tous nos vœux avec des parcours courts et qualifiants qui permettent des choix de carrière; la diffusion maîtrisée des outils numériques qui permettent de renouveler la relation pédagogique;

– une nouvelle Afrique qui se parle d’abord à elle même, moins dépendante de l’aide extérieure – qui a une vision de son développement, plus souple dans le déplacement de ses populations.

– enfin un nouvel élan d’unité nationale, respectueux de la diversité du peuple camerounais mais confiant dans la capacité d’un État fort à être le garant de nos libertés publiques et de la cohésion nationale. Bref, la recherche d’une identité heureuse. Je crois au bonheur pour tous, c’est un droit et je voudrais le partager ici avec avec ces paysans qui nous accueille comme avec ces jeunes qui nous écrivent tous les jours pour que nous leur venions en aide.

Voilà quelques-uns des chantiers sur lesquels je veux travailler. Je vous demande votre aide. Ici dans cette campagne, j’accueille avec bonheur des messages d’encouragement, l’enthousiasme de mes hôtes me porte.