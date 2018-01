La dÃ©mocratie des masochistes et des crÃ©dules au Cameroun :: CAMEROON

La démocratie des masochistes et des crédules au Cameroun :: CAMEROON La démocratie des masochistes et des crédules au Cameroun. Pour un pays pauvre, comme le Cameroun, on peut se demander pourquoi tenir et aller encore aux élections? Nous pouvons certainement économiser l’argent qui sera dépensé dans les simulacres d’élections, présidentielles notamment, pour financer les écoles publiques et la santé des Camerounais ordinaires. En effet après 35 ans au pouvoir, la plupart des Camerounais savent déjà que Biya ne va nulle part, et ils sont coincés avec lui et sa célébration obscène quasi non-stop de sa propre immortalité. Les quelques-uns qui l’approuvent encore le font parce qu’ils croient que son immortalité obscène déteindra sur eux et qu’ils deviendront aussi immortels, comme l’a souligné le réalisateur Jean-Pierre Bekolo dans son film Le President: Quand savez-vous qu’il est temps de s’en aller?

Ainsi, l’élection au Cameroun n’est plus qu’un drame inutile et un autre coup de publicité pour un dictateur qui n’arrête pas de voler l’onction populaire pour vendre sa « démocratie apaisée ».

L’intérêt principal de l’élection est un stimulant pour la légion payée des fans de Biya et des autres camerounais masochistes éhontés qui vont continuer à pousser leur flagornerie jusqu’au boutiste et amplifier leur art de la servilité, puis poursuivre l’idolâtrie et projeter leur fantasme d’immortalité sur un triste personage qui n’en mérite aucun. Ils vont enfumer tout le monde en prétendant que le Cameroun est le pays du lait et du miel, et mettre leurs compatriotes sous hypnose ou effet somnolent avec toute cette «merde» propagandiste. Ces connards voudront et seront même en mesure de lui sauver la mise une fois de plus: mais au fond le régime de Biya est nul. Ils ne peuvent même pas gérer les problèmes de base comme l’accès à l’eau potable, à l’électricité, aux soins de santé, à l’éducation, aux produits de première nécessité etc…qui préoccupent prioritairement les camerounais et nous laisser enfin tranquille.

Ce qui se passera comme d’habitude sera une nouvelle ode antipolitique démagogique, une parodie de l’idée de compétence ou de virtuosité en politique, suivi d’un catalogue d’agressions, d’insultes, d’intimidations, voire d’éliminations physiques d’une légion de nihilistes en grande partie; et en réalité une réaction psychotique de colère et de désespoir sur les valeurs aliénées et les structures sociales faméliques de dirigeants politiques responsables de conduire le pays dans un fossé.

Par conséquent. Dans cette célébration carnavalesque ad nauseam du néant qu’est l’élection dans une plantation biopolitique néocoloniale déguisée en État-nation moderne, il n’y a pas de sens, il n’y a que de la sensibilité.

D’un côté, la célébration d’un nihiliste amoral et égomaniaque qui s’est mis en position de contrôler la vie des gens pour son propre bénéfice. Et des structures de la société civile, comme le CL2P, une organisation des droits de l’Homme avec une sensibilité avancée luttant pour l’humanisme et créant des opportunités pour nous-mêmes, indépendamment des forces des ténèbres et de l’énigme karmique dans laquelle nous nous sommes engouffrés.

Ça ne sert à rien de regarder le passé en se demandant ce que nous avons perdu. Ce qu’il faut, c’est lutter au présent pour défendre ce qui nous semble juste. Et pour cela, déjà, il faut lutter contre l’arme suprême des Ténèbres: leur capacité à nous faire minimiser nos victoires et surestimer nos pertes. Les Ténèbres sont toujours plus fortes quand elles réussissent à nous convaincre qu’elles gagnent toujours et que nous perdons sans cesse. Mais ce n’est pas une vraie perte, ce n’est pas une perte essentielle: nous n’avons jamais vraiment perdu devant les Ténèbres tant que nous sommes restés fidèles à nos principes et valeurs. Tant que nous n’avons pas trahi nos idéaux, tant qu’elles n’ont pas changé nos cœurs, tant que nous ne sommes pas devenus amers ou malveillants, quelques soient les échecs que nous avons affrontés dans notre vie, quelques soient les torts qu’on nous a faits, les Ténèbres n’ont pas avancé d’un millimètre. Elles ont reculé et vont continuer à reculer parceque l’arc de l’univers moral est long mais penche irréversiblement vers la Justice.