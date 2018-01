Cameroun, Cemac: Le conseil des bureaux de la carte rose cemac en conclave Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun, Cemac: Le conseil des bureaux de la carte rose cemac en conclave à Douala :: CAMEROON Du 15 au 19 janvier, les représentants des pays membres seront réunis dans la capitale économique du Cameroun a l'occasion de la 21è session ordinaire de ce conseil.

c est en présence du présence du représentant du ministre des finances que les délégués des bureaux nationaux des pays membres du conseil des bureaux de la carte rose Cemac ont ouvert ce lundi 15 janvier 2018 les travaux de la 21è session ordinaire de leur organisation.

Pour l'édition de cette année, c'est le Cameroun qui accueille des voisins des autres pays de la Cemac.

Il faut rappeler que la carte rose est une carte internationale d'assurance de responsabilité civile automobile. Crée il ya 22 ans par les pays membres de la Cemac, celle ci permet de couvrir les sinistres transfrontaliers du genre: si un accident interv ient entre un automobiliste d’un Etat membre et une victime d’un autre Etat membre. Comme les deux partis n’appartiennent pas au même pays, il est nécessaire que les réclamations soient adressées au près d’une institution présente dans un pays pour éviter que les victimes se retrouvent sans recours, alors que le responsable de l’accident est rentré chez lui. La carte rose joue donc le rôle d'interface pour permettre aux victimes d'adresser leurs réclamations à l'assureur civilement responsable.

Cet instrument est d'une importance capitale avec la signature en novembre dernier des accords de libre circulation des personnes et des biens en zone Cemac car plus il y a des mouvements transfrontaliers plus il peut y avoir de sinistres. selon le président du conseil des bureaux de la carte rose le congolais Claver Olandzobo, Les chiffres des sinistres qui ne sont pas négligeable (320 en 2017) sont appelés à doubler avec ces accords de libre circulation des personnes et des biens.

Les travaux de Douala de cette semaine vont donc porter sur l'examen du budget et la réunion des commissions d'arbitrage. Ils ont aussi pour particularité d'être les premiers qui se tiennent après les accords de Ndjamena.il sera donc question pour les différents délégués des pays membres du conseil des bureaux de la carte rose de procéder à la vulgarisation de celle ci tout au long de l'année 2018 dans leur pays respectifs car, elle n'est pas encore connue de tous , encore que les campagnes de vulgarisation ne sont pas évidentes à organiser au vie de leur coût d'où le choix du Cameroun pour abriter les travaux de cette édition du fait de sa particularité .le Cameroun est le seul pays de la zone cemac à partager une frontière avec tous les autres état de la zone il est donc plus facile que le message passe lorsqu'il vient du Cameroun.