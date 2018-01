Afrique du Sud, RÃ©vÃ©lations:Voici comment fut organisÃ© le gÃ©nocide des noirs pendant l'apartheid (Texte et vidÃ©o) :: SOUTH AFRICA

Afrique du Sud, Révélations:Voici comment fut organisé le génocide des noirs pendant l'apartheid (Texte et vidéo) :: SOUTH AFRICA L'histoire relatée dans le documentaire ci-dessous remonte à quelques années et présente un inconcevable épisode criminel qui affectera durablement les populations noires en Afrique du Sud et la conscience politique du XXIème siècle. A l’origine, un projet scientifique militaire, "Project Coast" conçu dans le dos des traités de non prolifération d’armes de destructions massives impliquant Etats, forces armées, business transnational, services secrets.

L’affaire se déroulera entre 1984 et 1998...Le médecin militaire Ltc. Wouter Basson, directeur de Project Coast, surnommé « docteur la mort » entraînera dans son ombre plusieurs chefs d’Etat occidentaux. L’objectif de Project Coast étant l’éradication des oppositions politiques noires et l’extermination des populations noires en Afrique du Sud, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie, en Angola... Anthrax, Ebola, Sida, Choléra, stérilisation de masse des femmes noires, poisons chimiques ethniquement sélectifs, tout y passent...

Et la Cour pénale internationale dans tout ça ? Faut-il tourner ou pas la page face à ce crime contre l'humanité ?