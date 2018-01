CAMEROUN,LIVRE Ã€ LIRE: L'URGENCE DE LA PENSÃ‰E - MAURICE KAMTO :: CAMEROON

CAMEROUN,LIVRE À LIRE: L'URGENCE DE LA PENSÉE - MAURICE KAMTO :: CAMEROON Publié en 1993, cet essai philosophico-politique conserve toute sa valeur. Pour reprendre Hindrich ASSONGO On peut si l’on veut, questionner et condamner l’acerbe et objectif Maurice Kamto, pour avoir siégé au gouvernement dont il a combattu l’irrationalité dans ses écrits. On pourrait, si l’on souhaite, s’interroger sur sa vraie ou fausse appartenance au sérail du Cameroun. Au terme de cet exercice de fouine inutile, il va rester une constance. Le message de son essai politico-philosophique, « L’Urgence de la pensée » garde toute sa validité

Réflexion à une précondition du développement en Afrique.

Extraits: « Le plus dur reste à faire: prendre toutes ces bastilles qui peuplent nos têtes, car nous n’avons cessé d’être les fossoyeurs de nos propres espérances. Ce qui désespère, c’est l’inconsistance de nos convictions démocratiques, c’est la légèreté de notre engagement pour la cause de la démocratie, c’est cet attentisme calculateur de quelques-uns, ce ponce-pilatisme paresseux et révoltant de quelques autres. Ce qu’il faut vaincre, c’est la peur, c’est cette incroyable torpeur qui en chacun de nous fait barrage à la démocratie. Ce qui urge, c’est le démantèlement des structures mentales de la résignation.

Nous avons vécu dans le mensonge et la fourberie: nous avons menti pour survivre, pour nous enrichir, pour conquérir une position de pouvoir, pour régner, même sur des cimetières. Nous avons besoin d’une dépollution des esprits, d’une purification morale. Nos âmes transies de mensonge et figées dans la peur de tout et de rien doivent ressusciter. Sinon il n’y aura pas de démocratie.»

Ouvrage à lire absolument, publié aux éditions Mandara en 1993, cet ouvrage de 209 pages du Professeur Maurice Kamto demeure actuel. Il est disponible en stock d'ouvrages en Europe sur ce lien au prix de 08€

Fiche Livre

Auteur : Maurice Kamto

Edition : Presses Universitaires d'Afrique / Africaine d'Édition et de Services (PUA / AES)/ Mandara

Pays d'édition : Cameroun

ISBN : 2-910160-00-9

Genre : développement

Nombre de pages : 210

