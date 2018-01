CAMEROUN :: ENAM 2017 : Le Mayo-Sava est entiÃ¨rement satisfait de Cavaye YÃ©guiÃ© Djibril ! :: CAMEROON

CAMEROUN :: ENAM 2017 : Le Mayo-Sava est entièrement satisfait de Cavaye Yéguié Djibril ! :: CAMEROON Même si notre score avait été meilleur par le passé, le Mayo-Sava est satisfait des résultats obtenus par ses enfants lors des concours d’entrée à l’ENAM, session 2017. Le département y a obtenu 03 places : Il s’agit de l’auditrice de justice Ramatou Tantine Cavaye, du futur administrateur Hamann Cavaye et de Hachimi Yéguié Cavaye (Cycle B, section Trésor).

Notre satisfaction est d’autant plus grande qu’il s’agit, comme par hasard, des progénitures du meilleur d’entre nous, le Très honorable Président de l’Assemblée Nationale. Parlementaire depuis près d’un demi-siècle, il trône à la tête de cette institution depuis 1992.

Famille bénie, car il y a toujours au moins un Cavaye parmi les admis à tout concours permettant un accès à la Fonction publique (Gendarmerie, Police, les différentes filières de l’ENAM…) Même au sein de l’Assemblée Nationale, pas moins d’une dizaine de ses progénitures occupent des postes de responsabilité.

Le Président de l’Assemblée Nationale est tellement apprécié de nous autres, ses sujets, – il est aussi chef traditionnel d’un canton – que lors des élections, sa liste fait du 100% dans une bonne dizaine de bureaux de vote. Le nombre d’inscrits est alors égal au nombre de votants en faveur de la liste de notre bien aimé Cavaye. Rien d’étonnant puisque les malades, et même quelques décédés font le déplacement pour voter en sa faveur.Cavaye est un grand homme parmi quelques autres grands hommes. Sans lui, nous n’aurions pas eu d’admis à l’ENAM cette année.

Après Cavaye Yéguié Djibril, il y aura toujours un autre Cavaye aux affaires pour permettre au Mayo-Sava de poursuivre sa marche en avant. On appelle çà, savoir prendre des dispositions. N’est ce pas qu’Ousmane Mey père, haut commis de l’Etat, a aussi fait la même chose ? Le fils est bien ministre des Finances non ! Son autre frère, Moktar Ousmane Mey, Secrétaire général de ministère non ? Leur grand-frère, Aboubakar Ousmane Mey, homme d’affaires aux marchés fictifs non ? Qui ne prend pas des dispositions pour sa progéniture ?

Nous, dans le Mayo-Sava, nous sommes contents. Ceux qui ne le sont pas et qui s’engouffrent dans le MRC de Mamadou Mota ou s’organisent autour du PJP, seront matés. Si l’ENAM nous appartient, c’est que la République nous appartient également !