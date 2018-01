CAMEROUN :: Administrations publiques : Les visages de lâ€™arnaque :: CAMEROON

CAMEROUN :: Administrations publiques : Les visages de l’arnaque :: CAMEROON Pour obtenir une faveur, un service ou de l’argent, de nombreuses personnes mettent sur pied des stratagèmes défiant toute imagination.

Elles sont riches et variées ces techniques d’escroquerie, de roublardise, et au final, de corruption. Non pas celles orchestrées par des voleurs à petite semelle. Mais plutôt celles qui ont pour objectif de frapper au plus profond de ce qu’il reste dans les caisses des administrations publiques. L’expérience vécue par la Commission nationale anti-corruption (Conac), il y a peu, est une des manifestations silencieuses de ce qui arrive souvent aux agents et cadres d’autres structures de l’Etat. Les formes de ces arnaques varient en fonction des objectifs poursuivis.

Fausses identités

C’est la principale forme que prend l’arnaque dans plusieurs structures, autant dans les grandes métropoles que dans les localités situées en région. Dans les régions sans doute plus, parce que la personne ressource rencontrée n’a pas toujours le temps, ni les moyens, de vérifier l’authenticité de l’identité de son interlocuteur. Tant qu’il porte les attributs paraissant corrects, avec les cachets, sigles ou logos des structures qu’elles disent représenter. Les prouesses de l’informatique et d’Internet aident certains en cela. Les réseaux sociaux même cèdent au « fake » cet incontrôlable manipulation de l’information et donc, de l’identité.

Trafic d’influence.

Une autre approche que beaucoup utilisent, et qui visiblement, continue à produire de l’effet sur quelques victimes. C’est l’apanage des relations que certains auraient dans les hautes sphères de la République. De la présidence de la République, à l’hôpital le plus proche, en passant par le ministère de tutelle de la structure visitée. Ils en veulent souvent pour preuves, un ton menaçant ou un numéro de téléphone qui devrait prouver la connexion effective et efficace à « la » relation. Résultat des courses, certains cèdent gratuitement un service payant, ou de l’argent, tandis que les plus teigneux restent sur le qui-vive, attendant une potentielle sanction.

Surenchère sur les partenariats

C’est mot devenu très à la mode auprès des organisations de la société civile ou des jeunes entreprises. Le partenariat. Noué avec des structures d’Etat ou des institutions à l’international, le partenariat constitue une arme pour convaincre et séduire des interlocuteurs. Surtout qu’il permet de mettre en avant la crédibilité supposée de la personne ou de la structure qui s’y présente. Et l’arnaque se manifeste également sous cette forme. Avec ces appuis supposés qui servent à faire pression sur le terrain et dans l’intérêt de ces personnes ou structures véreuses .