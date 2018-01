Cameroun, Aristide Samuel , un jeune animateur sur une voie royale :: CAMEROON Focus sur un jeune animateur qui se distingue par la qualité de son travail, sa puissance vocale, une voix séductrice, le sens de l'imagination,et l'humilité.

Aux âmes bien nées,la valeur n'attend pas le nombre d'années.cest du moins ce qu'on peut dire pour résumer le parcours du jeune DIKA SAMUEL ARISTIDE plus connu sous son nom de scène le "Aristide Samuel" . Ce jeune animateur qui se démarque par son sens de la discipline et du travail bien fait avec comme atout sa voix dite d'or.

Arrivé dans le métier parce qu'Admiratif et fan des ainés comme Martin Abanda,aimé Moukoko,Duvalier kamdoum soh,Cyrille bojiko,et le président tchop tchop, Samuel Aristide s'est appliqué a se faire un nom dans le milieu très compliqué de l'animation radio et télé .

ancien élève de l'école primaire catholique saint Jean bosco où il obtient sont son cep ,il va suivre un parcours secondaire qui va l'emmener tour à tour au lycée d'Akwa, au collège IESB,le collège King Akwa et enfin au l'Institut polyvalent Mitanyou où il obtient son baccalauréat de l'enseignement secondaire en technique commerciale ( comptabilité) après ce brillant parcours dans le secondaire il ça continuer ses études à l'Université de douala RN sciences économiques et gestions appliquées.c c'est là où il est piqué par le virus du micro. Il commence donc à animer les petits événements dans le milieu académique et commence par la occasion a flirter avec les milieux de la radio car au fur et à mesure qu'il est écouté par des ainés, il est sollicité par ceux ci qui lui proposent d'embrasser une carrière d'animateur radio car il en a les compétences.

Il commence donc par la radio dynamique FM où il fases premiers pas, ensuite, il va aller tour à tour a Team Tv, Cba Tv et ABK Tv. Aujourd'hui,il officie pour la radio campus Fm et animé une rubrique dans la matinale de la télévision Dbs Tv.

En dehors de la télé et la radio, Samuel Aristide se démarque des autres aujourd'hui car il apporte son expertise pour la bonne marche des projets en pauffinant des stratégies de communication et en communiquant sur des sphères médiatiques,publiques,des expositions,des foires au comptes des artistes et des entreprises.

Pour son jeune mais pas mois remarquable parcours, il a eu le privilège dimanche 6 janvier 2018 de recevoir des mains Du délégué du gouvernement de la région du littoral (le de Fritz Ntonè Ntonè un parchemin dans l'optique de félicitation pour son excellente présentation du *''NOEL COMPTEST''* lors de la cérémonie de clôture de la 9eme édition du marché de Noël le 6 janvier 2018.