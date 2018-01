Le mouvement de fÃ©vrier 2008 Ã©lit les 10 personnalitÃ©s de l'annÃ©e au Cameroun :: CAMEROON

Le mouvement de février 2008 élit les 10 personnalités de l'année au Cameroun :: CAMEROON Chers compatriotes, bientôt c’est la fête de la jeunesse au Cameroun. Elle se célébrera le 11 février prochain. A cette occasion, le Mouvement de février 2008 au Cameroun tient à vous interpeller à plus de vigilance et de prise de conscience pour votre avenir, l’avenir du Cameroun.

C’est à la fois un insigne honneur et un agréable devoir pour nous de vous adresser, en cette nouvelle année, au nom de tous nos martyrs, nos vœux les plus fervents et les plus chaleureux de très bonne et heureuse année 2018.

Pour ceux d’entre vous qui ne savez pas encore, l'année 2018 sera placé sous le signe de la célébration de nos héros. Ils n'ont pour la plupart aucun monument, aucune rue qui porte leur nom.

Vous êtes aussi sans ignorer que tous les résistants camerounais assassinés n'ont aucune place qui porte leur nom alors qu'ils ont été tués parce qu'ils voulaient une république exemplaire, libre et indépendante

Parlant des émeutes qui ont secoué le Cameroun en février 2008, nous allons saisir le délégué du gouvernement afin que le lieu dit “ Rond point Dakar ” soit baptisé “ Rond point des martyrs ”. Parce que c’est là que les premières victimes avaient été enregistrées le 23 février 2008, tombées sous les balles des forces de l’ordre.

Trois services de sécurité ont été impliqués dans les événements de février 2008 et qui sont tous rattachés à la Présidence du Cameroun, la Police Nationale et principalement le GMI, Groupement Mobile d’Intervention, la Gendarmerie Nationale relevant du Secrétariat d’Etat à la Sécurité nationale ; les unités spéciales de lutte contre le grand banditisme.

Le Mouvement de février 2008 pense aussi qu'il est temps de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante qui doit déterminer le rôle de chaque personne impliquée dans ces assassinats de février 2008 au Cameroun et confier à la justice camerounaise les auteurs de ces assassinats.

Il subsiste encore au Cameroun des forces du mal, qui tentent d’annihiler tout effort de démocratie, de la paix et du développement que nous souhaitons au peuple de notre pays. Il est temps de mettre fin à ces manquements. Et nous sommes convaincus qu'avec votre apport nous allons vivre dans une véritable république

Faisons encore, de ces mots de Voltaire, notre maxime : " Un jour tout sera bien, voilà notre espérance " et ceci ne sera rendu possible qu'avec votre volonté et votre détermination.

L'an 2014 est celui du départ du pouvoir de Monsieur Biya... Soit par démission, soit par la volonté populaire ou par la force.

Pour le Mouvement de février 2008 au Cameroun, ce qui s'est passé en février 2008 au Cameroun avec l'assassinat de plusieurs jeunes peux arriver à tout le monde. Et que dire de ceux qui ont marqué l’année 2017 au Cameroun ?

Hommes de l'année

Le respect des droits de l’Homme, l’alternance au pouvoir, la dénonciation des pouvoirs illégitimes et oppresseurs, l’éducation des citoyens au respect de la chose publique, la lutte contre les injustices et toutes les formes de malversations sont au centre d’un combat politique dont le rôle est de mobiliser et de redonner l’espoir aux populations par des projets de société innovants et crédibles.

Pour ce faire, le Mouvement de Février 2008 au Cameroun pense que l’imaginaire collectif camerounais a besoin de références locales, de figures historiques, de leaders charismatiques pouvant servir de modèles comportementaux et capables de faire des émules au sein des générations futures.

Pour cette année, le Mouvement de février 2008 au Cameroun a choisi en guise des hommes de l'année 2017 dix personnalités. 1- MANCHO BBX

2- Patrice NGANANG

3- Me NKONGHO et FONTEM NEBA

4- Cabral LIBII

5- Eric KOUAMO, Regard social, Equinoxe TV

6- VALSERO, Artiste engagé

7- MASSANGA NYAMDING

8- Mme DOMOU Bergerline

9- Abdelaziz MOUNDE

11-Dieudonné ESSOMBA, Economiste

Les 10 personnalités dangereuses pour le Cameroun.

1- Patrick EKEMA, Maire de BUEA

2- ATANGA NJI

3- ELIMBY LOBE

4- OBAMA journaliste, Vision4

5- ABOYA MANASSE

6- ISSA TCHIROMA

7- OWONA NGUINI

8- Herve NKOM

9- Les milices du Rdpc (Parti au pouvoir)

10 La Chaîne de télévision Vision 4

Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun demeure convaincu que de ces 10 personnalités nominées, hommes de l'année 2017, sortiront ceux qui feront l'histoire de la transition politique de demain. Idem pour la crise anglophone au Cameroun où le Mouvement de février 2008 appelle le président Paul Biya a d'abord créer un environnement favorable qui passe notamment par la libération des prisonniers anglophones, avant l'organisation d'un « dialogue inclusif et sans tabou"

Par ailleurs, nous invitons à Bruxelles en mars prochain pour la commémoration de nos martyrs

Nous vous remercions