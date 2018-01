Afrique- Usa: DÃ©claration de la COMICODI Relative Ã  la remarque logique de Monsieur DONALD TRUMP, PrÃ©sident des Etats Unis dâ€™AmÃ©rique Sur les Pays de merde :: AFRICA

Afrique- Usa: Déclaration de la COMICODI Relative à la remarque logique de Monsieur DONALD TRUMP, Président des Etats Unis d’Amérique Sur les Pays de merd Rompant avec les précautions de langage dont l’essentiel n’est souvent qu’une grossière hypocrisie de pure circonstance, le président des Etats Unis, fidèle à un style direct, véridique et sans complexe, a traité certains pays de « pays de merde ». L’homme d’Etat et richissime capitaine d’industrie s’exprimait dans un contexte où la problématique de l’accueil des étrangers sur le sol américain était en débat.

La remarque du président aurait, semble-t-il provoqué « une vague d’indignations » à travers le monde, y compris une sortie de l’Union Africaine.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, prends pleinement et ouvertement la défense du président américain, en lui reconnaissant le libre, juste et légitime droit de défendre, de protéger, de préserver et de promouvoir de la façon la plus égoïste, les intérêts de son pays. Chacun demeure libre de porter un jugement sur le comportement des peuples et des différentes races, en fonction de sa propre lecture indépendante de l’anthropologie de ceux-ci. Donald Trump n’a rien innové puisqu’on a par le passé entendu pire. Faudrait-il souligner qu’à l’analyse de l’évolution du monde, il n’a rien à se reprocher ?

Que ceux qui s’offusquent de cette déclaration, aient le courage de se pencher sur leur bilan d’existence et sur la gestion de leur espace naturel, de leur pays, de leurs intérêts, de leurs patrimoines, de leur place sur la scène internationale. Hier l’esclavage résultait disait-on, de la violence, du vol, du pillage et des conquêtes impérialistes, aujourd’hui il résulte des inepties et de l’étourderie des supposés victimes elles-mêmes. Les millions de nègres et autres basanés qui crèvent dans les mers ne sont pas le fait de Donald Trump, tout comme les millions de cadres hyper diplômés qui lavent les chiottes et acceptent des boulots indignes, humiliants et dégradants en Europe et en Amérique. IL n’est pas l’invention du tribalisme non plus. Christine Taubira, tout un ministre de la justice en France, ne fut-elle pas traitée de singe ?

Alors, taisez-vous !

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel