Cameroun :: le data Center de Vodafone scellÃ© le 12 janvier 2018 Ã  l'annonce de son retour au pays :: CAMEROON

Cameroun :: le data Center de Vodafone scellé le 12 janvier 2018 à l'annonce de son retour au pays :: CAMEROON Le communiqué de presse du Centre de commerce extérieur et des relations extérieures (Ccere) qui met en garde contre les activités de ce fournisseur d'Internet 4 G, et informe que le directeur d'Afrimax est en fuite, de même que le DG Vodafone Cameroun et son directeur financier, sont interdits de sortir du pays, histoire de s'expliquer sur l'origine " criminelle " des capitaux de l'entreprise.