Orange Cameroun sur les starting-blocks :: CAMEROON Au cours de la remise de 329 médailles aux personnels dans les locaux flambants neufs de sa nouvelle direction, Elisabeth Medou Badang, Directrice générale de orange Cameroun a fait l’état des lieux et les perspectives d’une société en mutations.

Une nouvelle direction générale.

En vous souhaitant une chaleureuse bienvenue ici à Maképé, je vous présente par la même occasion au nom du Comité de Direction et de l’ensemble du personnel d’Orange Cameroun nos vœux les meilleurs pour l’année 2018. Je suis comblée d’aise à prendre la parole ce jour au nom de la grande famille Orange Cameroun, dans un cadre que certains d’entre vous découvrent, mais qui fait notre fierté collective. En effet, Vous avez, lors de la dernière édition de remise des médailles en 2013, souhaité présider la prochaine cérémonie dans une enceinte propriété d’Orange Cameroun, Vous y êtes Excellence Monsieur le Ministre. Quatre ans se sont écoulés, et nous avons pu donner corps à nos ambitions. Le cadre qui nous accueille ce jour en est la preuve. C’est bien sûr le signe, s’il en était encore besoin, de notre ancrage en terre camerounaise.

Un environnement professionnel aux standards internationaux.

C’est aussi la concrétisation de notre engagement à offrir aux employés d’Orange Cameroun, un environnement professionnel normalisé et sécurisé qui leur garantisse des conditions de travail adéquates et décentes. En plus des 417 postes de travail aménagés, ce site comporte un restaurant d’entreprise, une infirmerie, une salle de conférences, des salles de formation et de réunions et un terrain multisports. La construction de ce site témoigne de manière éclatante, de notre conviction que l’humain doit être au centre de toutes nos activités. De fait, et je l’ai rappelé en d’autres occasions, le capital humain constitue pour nous à Orange Cameroun, le socle sur lequel nous encrons notre développement, c’est à ce titre que nous nous positionnons comme un employeur Humain et Digital. Nous mobilisons à cet égard nos énergies au quotidien pour que nos employés travaillent et s’épanouissent dans les conditions les plus motivantes et les plus engageantes.

Un rayonnement international.

Nos efforts dans ce sens, ont été reconnus au niveau international plus d’une fois. En effet, Orange Cameroun a été pour la troisième année consécutives, certifiée TOP EMPLOYER au Cameroun et en Afrique pour le compte des années 2016, 2017 et 2018. Le Groupe Orange est quant à lui certifié TOP EMPLOYER dans le monde pour l’année 2016. Ces distinctions sont décernées par le TOP EMPLOYER INSTITUT, une institution de référence, qui reconnaît

la qualité des conditions de travail proposées par les entreprises, sur la base critères aussi divers que : -la stratégie et la gestion des talents ; -l’intégration du personnel ; -la formation et le développement des compétences ; -le développement du leadership ; -la gestion des carrières et des successions ; -la rémunération et les avantages sociaux ; -la promotion des valeurs, de l’engagement et du bien-être, et j’en passe.

Des conditions de travail améliorées.

En l’espace de quatre années, depuis la dernière cérémonie de cette nature, nous avons eu à cœur d’écouter notre personnel pour mieux répondre à ses aspirations et l’un des engagements pris a été de répondre à leurs demandes ou tout au moins d’en accuser réception dans un délai de 72 heures. Le programme de transformation Phénix a été mis en place et touchait tous les domaines de l’entreprise et particulièrement les Ressources Humaines qu’il a fallu mobiliser et redynamiser. A cet effet, un accent particulier a été mis sur le Management de la performance permettant de déterminer, de manière objective, la contribution de chaque salarié aux résultats de l’entreprise et de le récompenser en conséquence. La gestion des talents, la démocratisation des recrutements internes étendus aux personnels mis à notre disposition par les société d’intérim, la gestion des carrières et l’accompagnement des collaborateurs en perte de performance ont été les principaux axes que nous avons explorer pour redonner confiance à nos équipes.