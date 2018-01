CAMEROUN :: Ecole maternelle publique : Des Ã©lÃ¨ves prennent les cours Ã  mÃªme le sol Ã  Minkwelle :: CAMEROON

CAMEROUN :: Ecole maternelle publique : Des élèves prennent les cours à même le sol à Minkwelle :: CAMEROON A Douala, les apprenants de cet établissement scolaire rasé par l’incendie de l’usine Fermencam sont dans l’inconfort.

Les élèves de l’école maternelle publique de Minkwelle à Bonabéri (Douala) ont entamé la rentrée du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours dans des conditions pénibles. Ils prennent des cours assis soit sur des parpaings ou tabourets, soit sur des chaises de cuisine. Il en est ainsi depuis lundi 08 janvier dernier, date à laquelle ils ont repris le chemin de l’école. A croire que ces bambins qui ont trouvé refuge dans la salle de classe de la section d’initiation à la lecture (Sil) de l’école publique principale auront du pain sur la planche, après les dégâts collatéraux causés par l’incendie de la Société camerounaise de fermentations du Cameroun (Fermencam), le jour de l’an. L’incendie avait ravagé le bâtiment de l’école maternelle en question.

Le 09 janvier dernier, la quarantaine d’élèves de la petite et grande section de cette école maternelle ont du mal à s’habituer à cet environnement. Ils essaient tant bien que mal d’être attentifs à l’apprentissage de l’alphabet français dispensé par la maîtresse sur un tableau. La directrice de ladite école, Berthe Ntsam Belinga, est visiblement embarrassée par cette situation. « Nous avons tout perdu dans ces flammes. Il s’agit du matériel de l’école, du mobilier, des manuels et fournitures scolaires des élèves et des documents de l’administration.

Tout cela est parti en fumée », regrette-t-elle. Pour bénéficier de cette salle de classe, la directrice et l’inspectrice de l’éducation de base ont dû se déployer, en attendant qu’une solution idoine soit trouvée. Avant le sinistre, l’école publique maternelle de Minkwelle logeait dans une grande case sociale constituée de deux entre-chambres et un bureau pour la directrice. L’ancien espace consumé était alors suffisant pour un effectif qui est passé de plus de 50 à 42 élèves.

Tout le contraire du local actuel qui contient à peine 35 écoliers. « Nous sommes deux à encadrer les enfants à l’école. Et vu des multiples occupations liées à mon poste, il y a juste une maîtresse qui travaille à plein temps. Il semble que des parents s’appuient sur ce détail pour ne pas envoyer leurs enfants dans notre école. Ils estiment que les enseignants sont en nombre insuffisant », ajoute la directrice. En attendant la reconstruction du bâtiment sinistré, Berthe Ntsam Belinga et ses élèves sont déterminés à produire de bons résultats.