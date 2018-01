Ã‰TATS-UNIS :: Propos de Donald Trump : La planÃ¨te indignÃ©e :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: Propos de Donald Trump : La planète indignée :: UNITED STATES La communauté internationale condamne fermement les dernières déclarations du président américain sur l’Afrique et Haïti.

Le monde entier est en émoi depuis la diffusion par la presse des dernières déclarations du président des Etats-Unis sur l’Afrique et Haïti. Jeudi dernier au cours d’une réunion au bureau ovale en compagnie de plusieurs sénateurs, Donald Trump a lâché des propos « insultants » à l’endroit des ressortissants africains et haïtiens en séjour dans son pays.

« Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? ». Cette sortie qui s’est répandue telle une trainée de poudre a provoqué une vague d’indignation à travers le monde. A l’unisson, dirigeants et organisations internationales ne se sont pas fait prier pour condamner ces propos qualifiés à la fois de « racistes » et d’« injurieux ».

L’Union africaine (UA) par la voix d’Ebba Kalondo, porte-parole du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, s’est insurgé contre ce jugement du locataire de la Maison Blanche. « C’est d’autant plus blessant compte tenu de la réalité historique du nombre d’Africains qui sont arrivés aux États-Unis comme esclaves (…) C’est aussi très surprenant, car les États-Unis restent un exemple extrêmement positif de la manière dont l’immigration peut donner naissance à une nation», a regretté le diplomate de l’UA. Plusieurs capitales africaines se sont également prononcées à la suite de ces propos.

« Je suis choqué par les propos du président Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous », a écrit le président sénégalais Macky Sall sur son compte Twitter. « Nous n’accepterons pas de telles insultes, même de la part du dirigeant d’un pays ami, quelle que soit la puissance de ce pays », a tenu à préciser Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Le Botswana a pour sa part convoqué l’ambassadeur américain en poste à Gaborone.

Michaelle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a également désapprouvé ce regard condescendant du président américain vis-à-vis de l’Afrique et d’Haïti. « Que le premier représentant des États-Unis s’exprime en ces termes est indigne, troublant et offensant. Qu’il se souvienne que son pays s’est construit par la sueur et le sang, la force aussi d’hommes et de femmes arrachés à l’Afrique, sans qui les USA ne seraient pas », a-t-elle précisé .