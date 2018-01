Cameroun: Douala : 108 mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es au personnel mÃ©ritant de DIT :: CAMEROON

Cameroun: Douala : 108 médailles décernées au personnel méritant de DIT :: CAMEROON Douala International Terminal (DIT), concessionnaire du Terminal à conteneurs du Port de Douala, a accueilli la cérémonie de remise des médailles d’honneur de travail aux personnels méritants de l’entreprise ce 12 janvier 2018 à la salle des banquets de la base navale à Douala.

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale s’est pour sa part félicité des efforts constants consentis par DIT et son personnel pour assurer la fluidité des opérations sur le terminal à conteneurs. Avec 407 collaborateurs permanents, 100 intérimaires, 1200 emplois indirects, DIT est un acteur majeur du développement socio-économique du Cameroun.

L’occasion était donnée à Charles ASADJOU, le représentant des délégués du personnel de se réjouir « Le quotidien du travailleur de DIT s’est amélioré grâce aux efforts constants de notre Direction générale dans le cadre du dialogue social au sein de DIT. DIT a engrangé des points positifs dont les plus remarquables sont la révision toute récente de l’accord d’Etablissement qui a permis d’améliorer certaines dispositions de la Convention collective nationale des Transporteurs maritimes, Transitaires et auxiliaires de transport. Au nom de l’ensemble du personnel, nous voulons une fois de plus remercier la Direction Générale et les actionnaires de référence pour les efforts constants d’amélioration des conditions de vie du personnel ».

Frederik KLINKE, le Directeur général de DIT, a pour sa part, remercié le personnel pour la qualité du climat social, gage d’une atteinte sereine des objectifs de l’entreprise. « Ces hommes et femmes travaillent dans un climat serein que nous nous efforçons d’entretenir par un Dialogue social permanent, des conditions de travail et de traitement en constante amélioration. Le respect des droits légaux et réglementaires de nos travailleurs est une valeur fondamentale à DIT. Considérant la nature même de notre activité, nous insistons particulièrement sur la sécurité qui fait partie de notre quotidien. Par ailleurs la formation de notre personnel tient une place de choix, car leur développement et par ricochet celui de la Société en dépend ».

Créée dans le cadre de la Convention de concession du terminal à conteneurs signée le 28 juin 2004 avec le Port autonome de Douala, DIT, Société Anonyme, a pour missions de gérer, exploiter et développer l’activité de manutention conteneurs du port de Douala. DIT assure entre autres, la réception et livraison des conteneurs à l’importation et à l’exportation ; le stockage, surveillance des conteneurs sur le parc à conteneurs ; le déchargement et chargement des navires porte-conteneurs...

Depuis 2005, les volumes manutentionnés par DIT sur le terminal à conteneurs de Douala sont passés de 131.994 EVP à près de 386,367 EVP en 2017, soit une hausse de plus de 190%. Le taux annuel moyen de progression des trafics s’établissant à plus de 13%. En 13 ans d’activités, DIT a versé en impôts à l’Etat 185,340 milliards FCFA et a réalisé des investissements au-delà de ses engagements initiaux de l’ordre de 45, 559 milliards FCFA. Ces résultats sont la traduction de la politique volontariste des ressources humaines de DIT.