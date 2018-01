CAMEROUN :: Plan dâ€™urgence : Des retards Ã  la pelle sur les chantiers routiers :: CAMEROON

CAMEROUN :: Plan d’urgence : Des retards à la pelle sur les chantiers routiers :: CAMEROON Aucun des 10 axes devant être construits dans le cadre de ce programme n’atteint 12% de taux d’avancement des travaux.

Si le gouvernement avait respecté l’échéance de 2017, les derniers chantiers du Plan d’urgence triennal (Planut) pour l’accélération de la croissance et l’amélioration des conditions de vie des Camerounais auraient été livrés en décembre dernier. Mais, la conduite de ce programme d’investissement instruit en décembre 2014 par le président de la République Paul Biya, en vue de pallier aux insuffisances du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (Dsce) sur la période 2015-2017, connait elle aussi des retards à la pelle, notamment

dans le secteur routier.

Aucun des 10 axes routiers (un tronçon par région pour un linéaire de 665 km) dont la construction avait été programmée dans la tranche ferme du Planut n’a atteint 12% de taux d’avancement des travaux au 31 décembre. Comme dans la plupart des autres projets d’infrastructures, nombre de difficultés expliquent cet état de choses, notamment la non-libération des emprises des travaux, les insuffisances des entreprises contractantes et les limites des contrôles et suivis. A celles-ci s’ajoutent la faiblesse de la trésorerie et l’allocation non-optimale des ressources internes du Budget d’investissement public (Bip).

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a ouvert hier à Yaoundé, la réunion annuelle des responsables des services centraux et extérieurs de son département ministériel. A l’occasion, il a relevé que tout n’est pas noir. Il se félicite de l’exécution à ce jour des travaux de l’autoroute Yaoundé-Douala dans sa phase 1, à plus de 51%. L’autoroute Kribi-Lolabé quant à ell, est construite à 70%.

Projets routier du Planut