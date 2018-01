CAMEROUN :: Consommation : Pas dâ€™augmentation du prix de la biÃ¨re en 2018 :: CAMEROON

CAMEROUN :: Consommation : Pas d’augmentation du prix de la bière en 2018 :: CAMEROON C’est ce qui ressort d’une concertation hier entre la Société anonyme des brasseries du Cameroun et le ministre du Commerce.

La société anonyme des brasseries du Cameroun (Sabc) assure ses consommateurs dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction que le prix de la bière ne va pas connaître une augmentation au cours de l’année 2018 :

« Les brasseries du Cameroun informent leur aimable clientèle qu’elles ont procédé depuis le 1er janvier 2018 à une réorganisation de leur distribution pour la rendre plus performante et accroître la satisfaction de leurs clients et consommateurs. Cette réorganisation a également pour but de faire respecter sur le marché les tarifs officiels. Les brasseries tiennent cependant à préciser que cette réorganisation n’a aucune incidence sur les tarifs qui restent inchangés ».

Cette assurance constitue également une mise en garde auprès de certains promoteurs des débits de boisson qui, depuis le début du mois de janvier vendent une bouteille de castel à 650F.Cfa au lieu de 600F.cfa le prix homologué. Hier 10 janvier 2018, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana a échangé avec les responsables de la société anonyme des brasseries du Cameroun. Il était question autour de ces échanges de lever l’équivoque sur une hausse des prix de certains produits des brasseries.

S’agissant des propriétaires des débits de boisson qui ont décidé de revoir les prix de certains produits à la hausse, le ministre du Commerce promet de fermer ces débits de boisson. Les propriétaires des débits de boisson tentent de justifier la hausse de la bière par le fait qu’ils achètent désormais un casier de bière à 6600 au lieu de 6500 comme ils achetaient avant.

Certains estimaient également que les taxes qu’ils vont payer cette année sont très considérables. Roger Tapa, le président du Syndicat national des exploitants des débits de boisson du Cameroun (Synedeboc) dénonçait déjà cette supercherie des propriétaires des bars.