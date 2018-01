CAMEROUN :: Processus Ã©lectoral : La sociÃ©tÃ© civile sâ€™active :: CAMEROON

CAMEROUN :: Processus électoral : La société civile s’active :: CAMEROON Elle s’exprime sous diverses formes. Elle dit se battre pour les intérêts des citoyens. La société civile. C’est sous ce vocable que se regroupent toutes les organisations mettant au cœur de leur action le citoyen et la gestion de la cité, en dehors de l’intervention de l’Etat. Au Cameroun, elles existent sous formes d’associations ou d’organisations non gouvernementales.

Bon nombre d’entre elles s’intéressent à la vie politique. Les organisations de la société civile (OSC) ciblent tous les domaines de la vie publique. En une année électorale comme 2018 qui s’ouvre, nombre d’entre elles s’activent pour mobiliser le maximum de citoyens frileux ou peu informés de la participation politique. Au Cameroun, leurs défis sont variés et leurs cibles, différentes. Certaines OSC se sont spécialisées en catégories sociales. Il en est ainsi des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. More Women in Politics a montré sa détermination à voir plus de femmes impliquées dans la vie politique, pas seulement comme électeurs, mais aussi comme candidates pour prendre la tête des circonscriptions électorales ou des municipalités.

Objectif similaire pour Goodwill qui défend les droits des personnes handicapées depuis plus de 20 ans au Cameroun. Le combat de cette organisation consiste désormais à faire intégrer obligatoirement les personnes handicapées dans les listes lors des scrutins. L’autre volet de l’implication des organisations de la société civile, concerne l’observation efficiente des élections. Cela se manifeste par la formation des scrutateurs, ainsi que des médias ou encore des citoyens appelés à devenir électeurs.

Network for Solidarity, Empowermet and Tranformation for All (NewsEta) se fixe cet objectif depuis sa création. C’est ainsi que chaque année, NewsEta forme des jeunes venus des dix ré- gions du Cameroun à la prise de conscience et plus d’implication politique. Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun n’est pas en reste avec une série d’activités organisées depuis les élections législatives et municipales de 2013 pour assurer le plaidoyer et le lobbying en faveur des formations politiques. En même temps, l’organisation veille au respect des droits humains lors des processus électoraux.

Les médias ne sont pas en reste dans ce jeu politique. Ils sont souvent sollicités pour témoigner du respect des canons, de l’objectivité et de l’équilibre en période électorale. Ces organisations font souvent appel aux soutiens financier ou matériel des structures étrangères pour répondre aux objectifs qu’ils se sont fixés .