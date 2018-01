Cameroun - Can Total 2019: Des inspecteurs de la CAf Â« Ã©mus et impressionnÃ©s" :: CAMEROON

Cameroun - Can Total 2019: Des inspecteurs de la CAf « émus et impressionnés" :: CAMEROON "IL n´y a pas de COCAN, il n´y a pas de CAF, ni de sites. Nous sommes une seule équipe engagée à réussir la CAN 2019. Le rôle de la mission d´inspection est d´observer, guider, conseiller, aider pour garantir le succès de l´évènement". Tels sont les propos tenus par Ismail Mohamed Ismail, chef de la mission d´inspection Caf, ce vendredi 12 janvier 2018 à Yaoundé, au Cameroun.

Longtemps attendue et quelque peu même … redoutée, la première journée de la mission CAF qui a eu lieu ce jour s´est déroulée aux pas de course certes, mais à la satisfaction générale de tous. Trois temps forts l´ont aussi marquée.

Composée des experts de la CAF et du Cabinet Roland Berger, l´équipe est conduite par l´égyptien Ismail Mohamed Ismail, Directeur du Tournoi Can 2019. Parmi les inspecteurs CAF, trois d´entre eux sont experts en Gazon, génie civile et Réseaux et Communication.

Ismail Mohamed Ismail et son équipe ont d´abord eu une séance de travail avec les autorités camerounaises, á la tête desquelles Pierre Ismaël Bidoung-Kpwatt, ministre des sports, qui a les rassurés sur la ferme volonté du gouvernement à livrer les différents chantiers en décembre 2018. Puis la délégation s´est rendue sur le chantier du Stade d´Olembe, pour un échange franc et direct avec les techniciens de la société italienne en charge de sa construction. Pendant près deux heures d´horloge, les inspecteurs ont cherché à comprendre toutes les phases de la réalisation du projet et les dates de livraisons des différents ouvrages. Enfin, ils se sont offert une visite du chantier, aux bons soins des techniciens rencontrés.

"Je ne doute pas des capacités du Cameroun à respecter ses engagements" a dit l´égyptien Ismail Mohamed Ismail, à l´issue de sa rencontre avec le Gouverneur de la région du Centre à la communauté urbaine de Yaoundé." Je suis très ému et impressionné par l´accueil qui a été réservé à mon équipe " a-t- il conclu, avant de prendre congé de son hôte.

C´est autour du stade militaire de Yaoundé d´accueillir demain la même mission de la CAF.