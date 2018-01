Cameroun, Douala: l'Institut universitaire de la cÃ´te (IUC) en feu :: CAMEROON

Cameroun, Douala: l'Institut universitaire de la côte (IUC) en feu :: CAMEROON Les laboratoires informatique et d'autres bureaux partis en fumée ce matin au campus de Logbessou

Plus de peur que de mal pour les responsables de l'Institut universitaire de la côte (IUC) de Douala après l'incendie de ce matin.

En effet , c'est aux premieres heures de la matinée plus précisément vers 5 heures que les premières flammes ont été aperçues à l'arrière du bâtiment administratif du campus de logbessou dans l'arrondissement de Douala 5è par des étudiants vivants près du campus. Tels de véritables justiciers, ils se sont jetés au combat contre les flammes avec des moyens de fortune.ils essaieront tant bien que mal à ralentir la progression des flammes en attendant les pompiers.

L'arrivée prompte des éléments des sapeurs pompiers va venir donner un coup de grâce à ces flammes qui prenaient déjà le dessus sur l'intervention courageuse des jeunes étudiants et autres voisins de la structure.

Les responsables de l'établissement qui sont aussi arrivés sur les lieux de l'incendie vont déclarer que l'incendie a causé moins de dégâts que ce qu'ils pensaient à la vue des flammes. C'est ainsi que le directeur faisant un bilan provisoire des pertes va déclarer que deux laboratoires informatique et deux bureaux ont été consumés Par les flammes et considère cela comme un moindre mal car pour lui " s'il n'y a eu aucune perte en vie humaine mais aussi le bureau de comptabilité à été épargné, on peut remercier le seigneur".

En attendant que les enquêtes révèlent les causes de cet incendie, les étudiants qui avaient cours ce jour dont l'accès au campus avait été tout simplement interdit ont pu rejoindre leurs salles de cours et suivre les enseignements du jours.