AFRIQUE :: Entretien : Ahmad AHMAD PrÃ©sident de la CAF :: AFRICA

AFRIQUE :: Entretien : Ahmad AHMAD Président de la CAF :: AFRICA En marge de sa rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le 19 décembre à Abidjan, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad s'est ouvert à la presse. Incisif, le successeur de Issa Hayatou a répondu sans faux-fuyant aux questions qui fâchent... Morceaux choisis.

Reformes de la CAF

J'ai été élu sur la base d'un programme. Je ne dévierai pas d'un iota de cette ligne directrice. J'ai évoqué ces reformes bien avant mon élection. J'ai longtemps écouté les dirigeants des pays africains avant d'envisager ces changements. Ce n'est pas maintenant que je vais me dérober. Je vais respecter l'ensemble des engagements que j'ai pris. La CAF a une nouvelle gouvernance.

Nomination de nombreux Marocains à la CAF

Cela me fait rigoler d'entendre que j'ai nommé 10 dirigeants marocains aux différentes commissions. La CAF n'est pas différente de l'ONU dont le plus gros contributeur est les Etats-Unis. Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé. Je le dis sans aucune honte. Le Maroc nous a aidé en accueillant le symposium de la CAF cette année. Ce même pays nous a soutenu pour le CHAN 2018 alors que le Kenya était un pays à risque pour l'organisation de ce tournoi. Si vous m'avez aidé, je suis reconnaissant envers vous. Pourquoi vais-je soutenir des gens, alors qu'ils ne l'ont pas fait pour moi. Si je le fais, je veux être sûr que ces personnes ne me mettront pas des bâtons dans les roues.

CAN 2019 au Cameroun

Je ne peux pas anticiper sur cette question. Le Cameroun a dit qu'il sera prêt pour la CAN 2019. Nous lui avons envoyé un cahier des charges. Nous avons également choisi le cabinet Robert Berger et nommé les différents experts en vue de la visite d'inspection. Nous avons choisi cette démarche pour éviter que ce soit le politique qui soit amené à trancher comme c'était le cas par le passé. Ne l'oublions pas, le Comité exécutif de la CAF c'est le politique. Nous n'allons donc pas nous immiscer dans ce dossier pour éviter toute mauvaise interprétation. C'est au cabinet d'audit et nos experts de fournir les éléments pour dire si le Cameroun sera prêt ou non. La CAF sera pour sa part, intransigeante sur le cahier des charges de la CAN.

Beaucoup de personnes soutiennent qu'il y a peu de pays africains capables d'organiser une CAN à 24 et qu'il faut soutenir les co-candidatures. Mais ce n'est pas vrai. Je peux même vous annoncer que l'Ethiopie est capable d'organiser une CAN à 24, en tant que président de la CAF, je peux vous rassurer que nous n'aurons pas de problème pour organiser une CAN à 24 durant au moins 6 éditions.

Relations avec Issa HAYATOU

Je suis un des vice-présidents de la FIFA. Et si Issa Hayatou vient d'être nommé président d'honneur de cette institution, c'est parce que j'y ai contribué. C'est un honneur que nous lui avons fait. Je fais partie de ceux qui l'ont nommé. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tenir une Assemblée générale extraordinaire à la CAF. Mais quand nous le ferons en février prochain, vous verrez Issa Hayatou. Je veux impliquer le maximum de personnes dans le développement de notre football. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis ouvert à tout le monde. Même quand j'étais traité comme un pestiféré après ma déclaration de candidature à la CAF, j'étais toujours en de bons termes avec Issa Hayatou.

Suppression de certains prix aux Awards de la CAF

Nous avons effectivement décidé de supprimer le titre de meilleur joueur africain basé en Afrique, celui de meilleur arbitre. Un meilleur joueur reste toujours un meilleur joueur même s'il joue à Abidjan, à Bouaké ou s'il évolue en France et ailleurs. Sur ces prix qu'on attribue, il n'y a qu'un seul qui intéresse tout le monde. C'est bien le Ballon d'or. Les autres trophées sont de la garniture. Quant aux arbitres, le fait de les primer peut avoir une mauvaise interprétation au niveau de l'éthique. Nous avons éliminé ces prix pour les remplacer par un prix spécial qui sera attribué à tous ceux qui sont dans le développement du football dans leur pays.