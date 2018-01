CAMEROUN :: La push-up, pour compenser les formes :: CAMEROON Ce sous-vêtement entre dans les habitudes de certaines femmes en augmentant leurs atouts.

Elles sont nombreuses à l’acheter. La culotte push-up, caleçon gaine avec prothèse-fessier incorporée, vient redonner de l’espoir aux femmes qui avaient déjà perdu confiance en elles. Ce nouveau sous-vêtement affine les courbes, augmente le volume du fessier et se glisse facilement dans les vêtements près du corps. C’est l’un des articles à la mode du moment.

Au marché Mokolo de Yaoundé, nombreuses sont celles qui découvrent cette culotte. Toutes émues, certaines n’hésitent pas à demander son prix et à l’acheter immédiatement. « Avec l’âge et mes trois grossesses, j’ai eu un gros ventre et perdu les formes que j’avais. Alors, avec ce nouveau sous-vêtement, j’ai retrouvé mes formes de jeunesse », explique Thérèse, tout sourire. « En plus, on a du mal à se rendre compte que ce ne sont pas mes propres fesses, vu que ça ne laisse aucune trace sur l’habit », rajoute la quadragénaire.

La culotte push-up se présente sous toutes les couleurs et toutes les tailles et ceci, au bonheur des dames de tout âge. « La femme veut toujours se sentir belle et pour cela elle est prête à tout», déclare Christelle, styliste. La culotte push-up, « monte fessier » ou « fausses fesses », dont le prix varie de 3000 F et 10.000 F en fonction de la matière, ne fait pas seulement le bonheur des femmes mais aussi des commerçantes.

« Je me ravitaille presque tous les jours tellement les femmes en redemandent », confie une détaillante. Une révolution de taille pour les dernières.