MONDE ENTIER :: Monde - Mode et Racisme : Une publicitÃ© de H&M qui trouble ! :: WORLD

MONDE ENTIER :: Monde - Mode et Racisme : Une publicité de H&M qui trouble ! :: WORLD Depuis quelques jours, une publicité de la chaîne H&M (Hennes & Mauritz) soulève une vague de tensions au sein des communautés noires. L´entreprise et chaîne suédoise H&M de prêt-à-porter présente dans de nombreux pays, laisse porter un pull over à capuche à un enfant de couleur noire. Ce qui est troublant c´est le message inscrit sur le pull: "Le singe le plus cool de la jungle". Un message qui ne saurait laisser indifférent au regard des stéréotypes et de l´image de l´homme noir dans la conscience collective.

Plusieurs organisations, stars du football, de la musique d´origines différents ont jusqu´ici fait entendre leurs voix et leur indignation.

Nous y reviendrons