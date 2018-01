Cameroun - NÃ©crologie: DÃ©cÃ¨s de lÂ´ancien ministre Paul Dontsop :: CAMEROON

Cameroun - Nécrologie: Décès de l´ancien ministre Paul Dontsop :: CAMEROON Ex Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Paul Dontsop a tiré sa révérence hier, mercredi 10 janvier 2018 à Yaoundé, des suites d'une longue maladie.

Agé de 81 ans, il est né en 1937 à Bafou, dans le département de la Menoua, Région de l'Ouest. Il poursuit ses études secondaires au collège Moderne de Nkongsamba et au Lycée Général Leclerc de Yaoundé. À l’obtention de son baccalauréat A4 en 1958, il est recruté comme professeur d’enseignement général au collège Technique de Bafoussam. De 1960 à 1963, il est élève à l’Ecole Camerounaise d’ Administration et fréquentera aussi l’Institut des Hautes Etudes d’ Outre– Mer de Paris.

Dès 1963, il occupe les fonctions ci-après :

- Premier Adjoint Préfectoral à Sangmélima;

- SG de l’Inspection Fédérale d’Administration du Littoral à Douala;

- Préfet de la Sanaga- Maritime, à Edéa (dès le 24 mai 1966) ;

- Préfet de la Kadey à Batouri, et Préfet du Nyong-et- Kellé, à Eseka;

-Le 7 juin 1974, il est nommé Préfet du Ndé, à Bangangté;

- Le 30 juin 1975, il devient Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale;

- Du 17 juillet 1980 au 12 avril 1983, il est Ministre d’état Chargé des affaires étrangères.

Il sera par la Suite Ambassadeur du Cameroun en URSS jusqu’au 26 juillet 1984.

Ainsi s´achève la vie d´un administrateur civil, un Grand commis de l´Etat.