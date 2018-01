CAMEROUN :: Deux gangs aux arrÃªts :: CAMEROON

CAMEROUN :: Deux gangs aux arrêts :: CAMEROON Deux gangs qui semaient la terreur respectivement à New Bell et Bonabéri sont désormais aux mains de la gendarmerie. Les suspects, arrêtés il y a quelques jours, ont été présentés au général de brigade Jules César Essoh, directeur de l’Ecole Internationale des Forces de Sécurité (Eiforces) mardi dernier.

Les malfrats de New Bell, sept au total, ont été pris par la brigade de New Bell le 29 décembre 2017. Adoudou Njikouo, alias Wolosso, 31 ans, Mohamed Matagni, alias Zaho, 29 ans, chef de gang, Youssouf Ngouyamssa, 18 ans, Yarou Hassan, 39 ans, receleur, Aboubakar Baba et Toure Halaye, avaient instauré une spirale de violence entre le 24 et le 27 décembre 2017. A leur actif, plusieurs agressions à main armée, des vols de motos et de téléphones portables.

Une perquisition effectuée dans leurs domiciles respectifs a permis de saisir trois motos, 10 téléphones, deux pistolets de fabrication artisanale, 6 munitions de calibre 12. C’est l’exploitation du nommé Ibrahim Njimbam, 30 ans, conducteur de moto et membre du gang, qui a permis de mettre la main sur ses complices.

Le gang de Bonabéri, spécialisé dans l’attaque des stations-service, le cambriolage de domiciles et commerces, a quant à lui été pris dans la nuit du 4 au 5 janvier, alors qu’il s’apprêtait à commettre d’autres forfaits.

Cette nuit-là, ils avaient ciblé la station-service « Blessing » à la sortie ouest de Douala, sur l’axe Bonabéri-Tiko. Seulement, les pompistes avaient déjà arrêté le service. Les malfrats retournent alors du côté de Bonabéri ignorant que la brigade de recherche de Bonabéri est à leurs trousses.

C’est pendant leur concertation pour un autre coup qu’ils sont pris. Quatre personnes sont interpellées : Godlove Nchamji, 31 ans, Chamberlin Serges Batick, Njah Boye, 35 ans, Amil Mohamed Tamo, 28 ans, tous des repris de justice, et Michel Tagne Kamdem, 26 ans.